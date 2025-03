«Cagliari, qui sto benissimo» 

«Vivere in una città di mare è un privilegio, farlo come giocatore del Cagliari è qualcosa di più. La città è meravigliosa: il golfo, il mare ti dà una sensazione di apertura, tranquillità e libertà, qualcosa di veramente bello». Fra Yerry Mina e Cagliari è scoccata da tempo la scintilla dell’amore, così come con i tifosi rossoblù. Il centrale colombiano è appena tornato da Barranquilla, quarta città della Colombia, dove la sua nazionale ha pareggiato (2-2) nella sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Mina è entrato pochi istanti prima che il Paraguay pareggiasse, ha giocato mezz’ora in due partite e le ultimissime lo danno a posto. Nell’intervista realizzata per un progetto commerciale della Lega Serie A legato al cibo, Mina sottolinea anche le somiglianze con la sua terra: «La Sardegna è una Terra molto simile alla mia Colombia, molte cose ci uniscono. La gente è molto affabile, allegra, unita. Questi aspetti mi hanno colpito, le persone qui sono molto amichevoli, amano comunicare, condividere, è qualcosa di importante per me, come persona e come calciatore».

La squadra

Il 2 febbraio 2024, appena arrivato all’aeroporto di Elmas, lancia subito la sfida alla Roma di De Rossi: «Sono loro che devono temere noi». Segue una prestazione stratosferica contro Lukaku. E dalla terrazza dell’hotel Palazzo Tirso, conferma: «Dal momento del mio arrivo qui, la città mi ha subito impressionato: sono salito all’ultimo piano dell’hotel e mi sono affacciato alla terrazza. Si percepiva tranquillità, pace. Mi aveva chiamato mister Ranieri, ci tengo a ringraziarlo: “Yerry vieni a Cagliari, vorrei che aiutassi la squadra”. Ho sempre cercato di imparare da lui. All’inizio non ero ancora in forma, ma lui mi ha dato fiducia: è venuto da me, mi ha messo un braccio sulle spalle e mi ha dato la sua protezione». Mina non tralascia i compagni. «Da subito mi ha colpito la loro accoglienza, l’umiltà che ha ognuno di loro».

In campo

«In molti hanno detto che la qualità difensiva della squadra, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti, è migliorata. Questo mi rende felice. Sono molto contento di essere qui, di avere la possibilità di giocare». Sul tecnico, poi, Mina non ha dubbi: «Nicola è un allenatore ambizioso, ha una mentalità vincente che ha saputo trasmetterci e che mi piace: lui è uno che lavora sempre duramente, a prescindere dal risultato della gara, e ci spinge ad andare avanti, a dare il massimo. Gli sono molto riconoscente, sto lavorando bene e ogni giorno mi sento migliore. Mi ha permesso di conoscermi di più. Dal canto mio, cerco di dare il mio contributo e aiutare a crescere. Lo faccio per la squadra, per tutti i nostri tifosi che ci accompagnano ovunque».

La produzione

L’intervista è stata realizzata per “Campioni del Made in Italy” , un format che racconta le bellezze del territorio e le eccellenze produttive. Una puntata per ognuna delle diciassette città della Serie A. La puntata legata alla Sardegna si è concentrata sulla filiera lattiero-casearia, le riprese sono state realizzate all’interno della Casearia Podda a Sestu. Il video sarà distribuito in tutto il mondo dai broadcaster che trasmettono la Serie A in più di 200 Paesi e in Italia sui canali della Lega Serie A.

