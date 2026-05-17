Cagliari, quaranta e lode 

Cagliari 2

Torino 1

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo (27’ st Sulemana), Gaetano, Deiola (27’ st Folorunsho), Obert; Mendy (38’ st Belotti), Esposito (38’ st Juan Rodríguez). In panchina Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Albarracín, Borrelli. Allenatore Pisacane.

Torino (3-5-2) : Paleari; Marianucci (1’ st Maripán), Coco, Ebosse; Pedersen (32’ st Njie), İlkhan (40’ st Kulenović), Prati (14’ st Casadei), Vlašić, Obrador; Simeone, Zapata (14’ st Adams). In panchina Israel, Siviero, Ilić, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Savva, Perciun, Pellini, Acquah. Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Reti : nel primo tempo 38’ Obrador, 39’ Esposito, 47’ Mina.

Note : ammoniti Maripán, Mendy. Angoli 5-1. Recupero 3’ pt-6’ st. Spettatori 16.054 per un incasso di 370.138 euro.

Che la festa cominci. Sarebbe bastato un punto, il Cagliari se li prende tutti e tre conquistando così la salvezza con una giornata d’anticipo a prescindere dai risultati di Lecce e Cremonese. La vittoria per 2-1 sul Torino completa un percorso lungo, intenso, con qualche sbandata certo, ma sempre coerente, ricco di soddisfazioni, all’insegna dei giovani, nel bene e nel male, soprattutto nel bene. Un progetto rivelatosi vincente al traguardo e affascinante che può aprire un ciclo nell’Isola. Mai come stavolta, contava il risultato, e i rossoblù di Pisacane lo hanno cercato e difeso a denti stretti dimostrandosi all’altezza dei granata, tutta un’altra squadra da quando c’è D’Aversa in panchina. Le firme di Esposito (giunto a quota sette e sempre più capocannoniere) e Mina nel giorno più atteso, inutile l’eurogol di Obrador. Raggiunta quota quaranta, il punteggio più alto dal ritorno in Serie A. La sfida di San Siro con il Milan diventa così una passerella finale, ma anche l’occasione per chiudere col botto.

Esposito-Mendy

Rossoblù schierati attraverso il 3-5-2 e al via con Caprile in porta, il terzetto Zappa-Mina-Dossena in difesa, Gaetano nel cuore del campo con Adopo e Deiola ai fianchi, Palestra e Obert sulle due corsie laterali, la coppia Esposito-Mendy in attacco. Squalificato Zé Pedro, infortunati Idrissi, Felici, Mazzitelli, Liteta e Pavoletti (osannato comunque dalla Domus nel giorno dell’addio prima e dopo la gara). Stesso modulo di riferimento per la formazione piemontese (per poi passare, però, al 3-4-2-1) che, a sua volta, rompe il ghiaccio con Paleari, Marianucci, Coco, Ebosse, Pedersen, İlkhan, l’ex Prati, Vlašić, Obrador, l’altro ex Simeone e Zapata.

Il ribaltone

Avvio di gara macchinoso. Il primo tiro in porta del match è di Palestra al 20’, debole, prevedibile e facile preda di Paleari. Risponde Simeone (di poco a lato) dopo l’uno-due con Vlašić. Ancora il Cholito, particolarmente carico, crea lo scompiglio dopo la palla persa da Dossena a centrocampo: salvano prima Mina e poi Obert. Toro in palla e al 38’ Obrador pesca il jolly trovando l’incrocio da venti e passa metri. Nemmeno il tempo di farsi divorare dalla paura. Un minuto dopo il pareggio rossoblù: delizioso il tocco in verticale di Gaetano per Esposito che scarica il destro verso l’angolino basso. Chirurgico. Letale. All’ultimo secondo dei due minuti di recupero il Cagliari passa addirittura in vantaggio: sponda di Dossena, il diagonale di Zappa in controbalzo, sulla respinta di Paleari ci arriva Mina – un po’ col collo, un po’ con la spalla – e insacca.

Vittoria salvezza

Subito un cambio nel Torino nella ripresa: fuori Marianucci, dentro Maripán. E subito Cagliari con i tentativi di Mendy e Palestra, entrambi fuori. Tra i granata in campo anche Casadei e Adams. Quest’ultimo, quasi dal cerchio di centrocampo, prova a sorprendere Caprile che non si fa trovare impreparato. Nel Cagliari, scatta l’ora di Folorunsho, con lui anche Sulemana. A prendersi la scena è, però, Caprile che respinge col piede il tiro al volo di Adams, ancora lui. Nel finale, spazio al vero grande ex della serata, Belotti, e a Rodriguez, mentre il Toro prova l’arrembaggio sbattendo, però, sulla difesa rossoblù. Sono tre punti pesantissimi. Sono i punti salvezza.

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