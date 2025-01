Cagliari, quanto pesano quei due punti in più 

Vincendo a Monza il Cagliari ha chiuso il girone d’andata a quota 17, con due punti in più, dunque, rispetto allo scorso campionato (quando in panchina c’era Claudio Ranieri). A sottolinearlo è stato, tra gli altri, lo stesso Davide Nicola, non a caso? Quasi a voler valorizzare pubblicamente il lavoro svolto in questi primi sei mesi confrontandolo, indirettamente, con quello di chi l’ha preceduto (non proprio uno qualunque) visto come è andata poi a finire il 23 maggio. Magari, ha tenuto a precisarlo per ricordare all’ambiente, attraverso i numeri del campo, che chi lotta per la salvezza deve inevitabilmente attraversare momenti complicati e che il percorso è in linea con la tabella di marcia. Rispetto a un anno fa di questi tempi, tra l’altro, è cambiato anche il modo di approcciarsi alle partite da parte dei rossoblù che hanno un’identità forte e chiara, un atteggiamento più aggressivo e se la giocano a viso aperto contro chiunque e ovunque, come ha ribadito subito dopo il match con i brianzoli Nicolas Viola, uno dei protagonisti, ieri come oggi. Detto questo, servirà un ulteriore step nella seconda parte del torneo per centrare l’obiettivo. Servirà almeno una vittoria in più.

Potenza dei numeri

I numeri sono relativi, basti pensare a Sassuolo e Frosinone che nel 2024 avevano “girato” con 19 punti per poi retrocedere. Segnano comunque il passo e aiutano a ragionarci sopra. Il Cagliari è decisamente più strutturato rispetto a come lo erano emiliani e ciociari. Sa poi dove deve migliorare e quali sono i punti di forza, come ha sottolineato ancora Viola, a prescindere quindi dal mercato che può limare certe situazioni e creare, tuttalpiù, soluzioni alternative.

Una vittoria in più

Se c’è stato un salto di qualità sul piano del gioco e della mentalità, non c’è stato in classifica dove la squadra di Nicola occupa il terzultimo posto insieme al Lecce (col quale ha perso a fine agosto e che sfiderà tra due domeniche alla Unipol Domus). Le 10 sconfitte hanno un peso specifico, soprattutto quella più recente con il Venezia (cosi come lo hanno avuto le 10 con Ranieri). Ma a pesare sono, in positivo, anche i 4 successi, tutti con dirette concorrenti, oltre ai 5 pari (lo scorso anno il Cagliari aveva vinto una partita in meno pareggiandone una in più). E se prima la Domus era un fattore, ora che si giochi in casa o si giochi in trasferta non cambia poi tanto. Dei 4 successi, infatti, 2 sono stati conquistati nell’Isola su Torino e Verona e 2 a Parma e Monza.

Nel segno di Zortea

Praticamente identico il bilancio delle reti per il Cagliari di Nicola, che ne ha segnate 18 (una in più di Ranieri) subendone 32 (le stesse). E se lo scorso gennaio i re del gol erano Pavoletti e Luvumbo (rispettivamente, con 4 e 3), ora a prendersi la scena è Piccoli, che è andato a segno cinque volte. Impatto esplosivo per l’attaccante bergamasco che, a metà stagione, ha già eguagliato il suo miglior score, allo stesso tempo, quello del capocannoniere rossoblù di tutto lo scorso campionato (Viola nello specifico). Il fatto che giochi sempre lo agevola, indubitabilmente. Così come ha tratto beneficio dal minutaggio Zortea, anch’egli ai massimi storici personali dal punto di vista realizzativo con 3 sigilli, uno più pesante dell’altro. Ne ha firmati 3 anche Marin, di cui 2 su rigore. E con il rumeno, il Cagliari ha trovato finalmente uno specialista dal dischetto (uno degli handicap della precedente gestione).

L’obiettivo

Al netto delle sconfitte (tante, troppe, comunque) e di certe delusioni cocenti, la strada sembra essere quella giusta, insomma. Anche quest’anno, la concorrenza è piuttosto agguerrita, e chissà se basteranno i 36 punti della passata stagione per centrare la salvezza. Nel caso, il Cagliari dovrà conquistarne altri 19. E dovrà essere bravo a sfruttare gli scontri diretti. Li giocherà quasi tutti in casa, tra l’altro. Cercando di tanto in tanto l’impresa. Magari già sabato a San Siro contro il Milan.

