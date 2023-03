Cagliari, quanto pesa il terzo posto 

Gli scontri diretti sono un’arma a doppio taglio, soprattutto nei finali di stagione. Il Cagliari ne ha in programma addirittura sei nelle ultime otto giornate, dopo quello già giocato (e stravinto) sabato a Reggio Calabria. Sempre sul filo, dunque, tra il rischio di cadere e la possibilità di recuperare terreno più in fretta. Certo una coda di campionato più avvincente il calendario non poteva riservare alla squadra di Ranieri, quinta in classifica a braccetto col Pisa ma padrona del proprio destino proprio in virtù delle sfide incrociate che l’aspettano da qui al 19 maggio. La prima, la più importante in prospettiva, già alla ripresa dopo la sosta, alla Unipol Domus contro il Sudtirol, che occupa attualmente il terzo posto con sei punti di vantaggio sui rossoblù. Nove giorni dopo, a Pasquetta, la trasferta proprio a Pisa. Due gare decisive che portano al big match con il Frosinone capolista, che ha già pronta la carta d’imbarco per la Serie A ma inizia ad allentare la presa (la sconfitta casalinga con il Cosenza è un segnale da interpretare).

L’obiettivo

Una partita alla volta per capire sin dove può arrivare il Cagliari. Già la prossima è un crocevia in chiave terzo posto, il più ambito in vista dei playoff. Consente, intanto, di evitare le insidie dei preliminari in gara secca e di giocare sia la semifinale che l’eventuale finale con il ritorno in casa e, soprattutto, di spuntarla in caso di parità (senza passare per supplementari o rigori). Dando per scontato che il secondo posto che porta dritto in Serie A sia irraggiungibile (scontato, però, non lo è ancora). Undici punti da recuperare sono tanti, forse troppi in otto gare, anche se il Cagliari dovesse vincerle tutte come ha auspicato Ranieri nel post partita a Reggio. Dovrebbe esserci un crollo del Genoa (impensabile in questo momento) e - contemporaneamente - del Sudtirol e del Bari (che pure è andato a sbattere sulla Ternana l’altro ieri). Insomma, terzo e quarto posto sono più a portata d’impresa. Considerato anche lo scontro diretto proprio tra Sudtirol e Bari il 10 aprile a Bolzano.

I meriti di Ranieri

Rush finale da brividi dopo una prima parte di stagione al limite dell’imbarazzo per il Cagliari. Che ci arriva nelle condizioni ideali sia dal punto di vista mentale (il livello di autostima è salito sino all’ultima tacca dopo la goelada del “Granillo”) sia tattico (il 4-3-1-2 ha tirato fuori anche il lato più raffinato della rosa) sia tecnico (ogni componente oggi ha un suo perché, non solo Mancosu e Lapadula) sia fisico (l’infermeria si sta pian piano svuotando). E i meriti di Ranieri sono abbastanza evidenti. A gennaio, il tecnico romano ha trovato una squadra spaesata, depressa, fuori dal treno dei playoff e col fiato dei playout sul collo. Ha cominciato dalle cose semplici, ridandole innanzitutto certezze, equilibrio e stabilità difensiva, per poi sollevare pian piano l’asticella. Due mesi e mezzo dopo, il Cagliari è quinto in classifica, Lapadula è il capocannoniere del torneo e la terza posizione non è più un miraggio. Palla al centro, la vera partita si gioca adesso.