Cagliari, quanto incide Piccoli 

Sempre lui, sul più bello. La testata vincente a Parma all’87’ per il 3-2 finale, il pestone in area rimediato allo Stadium all’85’ da Douglas Luiz che ha permesso a Marin, dopo tre minuti di consulto Var, di battere il rigore e pareggiare per 1-1 la partita con la Juventus. Incisivo a dir poco, Roberto Piccoli. Autore dell’unico gol del Cagliari nelle prime cinque giornate, protagonista assoluto poi nella rinascita dei rossoblù che hanno trovato in lui l’attaccante di riferimento, non solo sotto porta. Al di là di certi alti e bassi (fisiologici), miglior impatto non poteva avere il 23enne bomber lombardo che sembra aver trovato nell’Isola l’habitat ideale per crescere e dare, finalmente, una svolta alla carriera. Nel carniere stagionale ha pure una doppietta in Coppa Italia, contro la Carrarese. E già sente l’odore del Toro. Lo ha trafitto quasi tutte le volte che lo ha affrontato con la maglia della Primavera dell’Atalanta. Quattro sigilli in cinque partite, una sentenza praticamente. E proprio contro i granata ha segnato l’unico gol con la Dea in Serie A, nel 2021. Eccolo, dunque, uno degli appuntamenti più attesi, tra due domeniche alla Domus, cerchiato in rosso da quando la Lega ha diramato il calendario.

Bomber tuttofare

Quel giorno Piccoli certo non poteva immaginare che il match con i granata avrebbe potuto rappresentare una sorta di crocevia per la sua nuova squadra. Che poi sembra giocare nel Cagliari da una vita. Si è integrato subito all’interno dello spogliatoio, ha un buon feeling con tutti i compagni e i tifosi stravedono per lui quanto l’allenatore Davide Nicola, che ci ha puntato forte sin dalle prime amichevoli in Val d’Aosta. E attorno al suo talento ha costruito, di volta in volta, l’attacco rossoblù. Di testa, col destro, se necessario col sinistro. Bomber tuttofare, prezioso anche nella fase di non possesso. E i 190 centimetri di altezza non gli impediscono di aggredire la profondità in velocità o di inserirsi negli spazi stretti con agilità. Dà indubbiamente un peso specifico al reparto, vede la porta e se ce l’ha sotto tiro, non esita a calciare. Magari si prende ancora troppe pause nel corso dei match, ma si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, evidentemente. Soprattutto nel finale. Anche per questo Nicola lo tiene in campo sin che può.

Bestia nera del Toro

Ora c’è il Torino nel mirino. La squadra alla quale Piccoli ha segnato più reti, cinque in tutto considerando anche l’indimenticabile stagione 2018-2019 nel campionato Primavera (era la “baby” Atalanta, tra gli altri, di Zortea, Carnesecchi, Delprato e Colpani). Lo stesso club granata ha pensato più volte a lui nel corso delle ultime sessioni di mercato. L’interesse, però, non è mai sbocciato in una trattativa vera e propria. E stavolta, il “matador” di Bergamo è pronto a sfidare il Toro con la “muleta” rossoblù.

