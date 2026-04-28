Cagliari, quando vince la squadra La partita dell’anno per salvarsi 

Il 18 aprile 2010 Claudio Ranieri, sotto pressione come solo a Roma può accadere, stupisce tutti, ma proprio tutti, nel derby con la Lazio. Quella partita non è mai e non sarà mai solo una partita: lui, all’intervallo, sotto di un gol contro l’odiata Lazio, lascia negli spogliatoi Francesco Totti e Daniele De Rossi. Un po’ come se Manlio Scopigno, nella sfida con la Juve a Torino del marzo del 1970, avesse lasciato fuori dopo 45 minuti Gigi Riva. La Roma ribaltò il risultato vincendo 2-1 grazie a due gol di Mirko Vucinic. Stagione portata a casa, Ranieri re di Roma. Davanti all’Atalanta, in una partita piena di trappole, una sfida da “dentro o fuori” nella corsa per mantenere la categoria, Fabio Pisacane ha fatto una “ranierata” non da poco: lasciare fuori il più forte calciatore del Cagliari di questa stagione, Marco Palestra, proprio contro la squadra proprietaria delle prestazioni del giovane rossoblù. Schierando, peraltro, un ragazzino al centro dell’attacco. Lungo, dinoccolato, taciturno, ma ti lascia sul campo due gol e tanto riferimento per gli altri. Una bomba.

Beh, a proposito di Palestra è andata come sapete e nella sala stampa, dopo una festa sul campo che aveva tutto il sapore della rivincita personale, Pisacane ha anche argomentato. Un upgrade pubblico del personaggio, bravissimo anche a gestire il momento del trionfo: «La scelta su Palestra è stata tecnica: pensavamo a una partita con tante corse e transizioni». E non solo: «Sembrava che il Cagliari fosse dipendente da lui, ma è il Cagliari che lo ha messo nelle condizioni di emergere». Diplomaticamente, dentro lo spogliatoio queste parole lo hanno reso inattaccabile, smentendo con i fatti il ritornello della squadra che senza il tuttocampista di Buccinasco pesi la metà. Tutti valgono allo stesso modo, la partita più importante dell’anno vinta anche senza l’oggetto più prezioso.

Il gruppo

Vedere Gaetano, Adopo e Caprile, ma anche Mina a questo livello, contro una formazione costruita per andare avanti in Champions League, alimenta qualche rimpianto. Nonostante i rischi di un’età media bassa, gli infortuni da cataclisma e gli inevitabili cali di stagione per qualcuno, questo Cagliari quando accelera e tiene un’intensità alta, può battere letteralmente chiunque. Un altro traguardo dell’allenatore e della società, che avrà sulle spalle un altro anno di esperienza per capire come “puntellare” questo organico, nel processo di stabilizzazione a certi livelli.

Il Cagliari prepara la sfida di Bologna con la consapevolezza di poter dare fastidio anche alla squadra di Italiano, in calo verticale dopo aver corso a 200 all’ora per alcuni mesi. Ha perso le ultime due partite (con Juve e Roma), è uscita dalla corsa europea e in campionato è fuori da tutto. Con questa testa, con quella carica che la Domus ha contribuito ad alimentare, il Cagliari può fare la sua partita. Soprattutto oggi che si può giocare con quella leggerezza che sembrava perduta. Una condizione che ti sei conquistato «col lavoro», parole di Gaetano e Borrelli. E di tutti gli altri.

RIPRODUZIONE RISERVATA