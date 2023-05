CAGLIARI PUò SOGNARE LE GRAND FINALS 

È possibile sollevare ancora l’asticella? Con lo spettacolo delle due gare delle World Triathlon Championship Finals di sabato al Poetto ancora negli occhi, verrebbe da pensare di no. A Cagliari sono andate in scena due prove di un livello stellare, paragonabile a un olimpiade. A riprova di ciò, basta un’occhiata al podio maschile: due medaglie olimpiche e una maglia iridata. Non si può dire con certezza che i protagonisti di Cagliari saranno gli stessi a Parigi 2024, ma si può dire che siano quelli di Tokyo 2020. La medaglia d’oro del 2021, Kristian Blummenfelt, ha chiuso “soltanto” 15°, ma lui a Cagliari aveva dimostrato quanto è forte già nel 2016.

Quello che si può fare, FiTri e Regione Sardegna (per bocca dell’assessore al Turismo, Gianni Chessa) lo sanno già: chiedere un evento ancora più grande. Ce ne sono due e dato che l’Olimpiade non è possibile, resta il campionato del mondo, cioè la tappa finale delle World Series.

Si può imbastire il progetto? Forse. Dipende molto da World Triathlon (la federazione internazionale che ha dimostrato di avere enorme stima e considerazione per l’Isola, grazie anche al buon lavoro fatto da Sandro Salerno e il suo team) e moltissimo da Cagliari. Non da Paolo Truzzu o dal sindaco di turno, ma dalla città. Servono posti letto (si parla di minimo 5000), serve un sacrificio di tutti perché quella tappa porta con sé il mondiale degli age group. Ne arriverebbero (a loro spese) migliaia. Più spettacolo, più soldi, ma anche circuiti più grandi e disagi per più giornate. Siamo pronti?

