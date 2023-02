Cagliari, può essere il pari della svolta 

Il retrogusto è amarissimo, ma viene giù dolcemente e può davvero cambiare la storia del campionato del Cagliari a tredici giornate dalla fine. Alla luce anche degli altri risultati. Potenza di un pareggio, contro una delle squadre più organizzate e terza in classifica non a caso. Una prova di forza e resistenza in trasferta (nonostante l’errore di Makoumbou che ha permesso al Bari di segnare al 95’) che dà continuità alle vittorie alla Domus e conferma la crescita anche dal punto di vista caratteriale. «Forse qualcuno non ha ancora capito di essere in Serie B», aveva detto Ranieri appena sbarcato nell’Isola. Un mese e mezzo e sei partite dopo, tutti - proprio tutti - si sono calati nella mentalità della categoria e quella che sembrava una banda di inguaribili solisti viziati e spaiati, oggi è un gruppo solido, unito, quasi un tutt’uno, che pende dalle labbra del suo allenatore, gioca ogni pallone come se fosse decisivo e trasforma le difficoltà in opportunità. E quella che sembrava l’anima più fragile, la difesa, oggi è paradossalmente il suo punto di forza.

La difesa al potere

Cagliari, è qui la svolta? Certo, con la vittoria sarebbe stato tutto un altro film e resta, di fatto, il tabù trasferta dove i rossoblù non vincono dal 10 settembre. Il modo in cui hanno interpretato e gestito il match del San Nicola alleggerisce, tuttavia, il peso della valigia, considerati anche il valore dell’avversario e il contesto ambientale, oltre all’inferiorità numerica per buona parte della ripresa. E gli dà quindi un peso più specifico, non solo in classifica. In questo momento poche squadre in B hanno la stessa stabilità e coerenza in fase di non possesso e il fatto di non aver concesso nemmeno un tiro in porta al capocannoniere e al miglior attacco del torneo vale - psicologicamente - quanto i tre punti sfumati al fotofinish per una leggerezza individuale. È proprio un altro approccio rispetto al passato e nemmeno il cambio di modulo ha spostato gli equilibri là dietro. Al di là dei valori dei singoli, evidentemente “sacrificati” dalla vecchia gestione tecnica ed esaltati, invece, dalla nuova. Non solo Dossena, indubbiamente il caso più lampante visto che con Liverani aveva giocato appena 39 minuti in tutto il girone d’andata mentre oggi è un titolare inamovibile. Da Goldaniga (rientrato in grande stile) ad Altare (assente, però, a Bari per squalifica) passando per Obert e Capradossi: oggi sono - chi più, chi meno - un valore aggiunto. Grazie, chiaramente, al contributo di tutta la squadra che, appena conquista il pallone l’avversario, sembra chiudersi a riccio in automatico.

Sul luogo del delitto

Uno scenario rassicurante aspettando questa “benedetta” vittoria lontano dall’Isola e il recupero degli infortunati (ancora tanti, troppi). Quanto pesa l’1-1 del San Nicola è abbastanza evidente anche in classifica complici i passi falsi delle dirette concorrenti. Il Cagliari si è ormai stabilizzato in zona playoff e il distacco dal secondo posto (che vale la promozione diretta) è sempre di sette punti. La squadra di Ranieri arriva così nelle condizioni mentali ideali alla sfida di sabato a Venezia. Molto più del solito esame di maturità in trasferta, stavolta. È il ritorno nel luogo del delitto, anche se di quel maledetto 23 maggio è rimasto davvero poco. La maggior parte dei giocatori sono andati via, Pavoletti, Deiola e Nandez sono ai box. Al Cagliari resta, però, una macchia da cancellare. Per chi c’era, per chi c’è oggi e per chi ci sarà. Forse l’ultimo vero scoglio psicologico da superare, per poi puntare, dritto, all’obiettivo.