Cagliari: pronti, partenza, via 

Trenta convocati, tutti dentro, dunque, anche se più di uno potrebbe lasciare il ritiro cammin facendo. Dopo aver rotto il ghiaccio ad Asseminello e tastato i primi allenamenti e concetti nella gara con l’Olbia, venerdì scorso al Nespoli in occasione del “Trofeo Sardegna”, il Cagliari entra nel vivo della preparazione, nel cuore delle Alpi, dove si tratterrà per undici giorni con l’obiettivo di arrivare con una condizione quanto meno accettabile alla prima in Coppa Italia, prevista tra il 12 e il 14 agosto. Una settimana dopo il debutto in campionato, fissato per lunedì 21 a Torino contro i granata dell’ex Bellanova. Insomma, il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato.

Il programma

Destinazione Saint Vincent, cuore pulsante della Val d’Aosta orientale. Il quartier generale rossoblù sarà l’hotel Miramonti, tipico della zona e con tutti i comfort del caso. Gli allenamenti si svolgeranno, invece, a Chatillon, una manciata di chilometri più in là, allo stadio “Brunod”, dove si terranno anche le tre amichevoli in programma in montagna, contro la Primavera della Roma, la Juventus Under 23 e il Como. In volo verso la Serie A, insomma. L’appuntamento dopo due giorni di riposo direttamente all’aeroporto di Elmas per la comitiva rossoblù, la partenza per Torino alle 9.15, dallo scalo di Caselle il trasferimento in pullman con arrivo previsto giusto in tempo per il pranzo. Alle 17.30 la prima seduta al fresco, finalmente. Per quanto le temperature siano ben oltre la media anche da queste parti (oggi i gradi oscilleranno tra i 20 e i 25, con tendenza a scendere, però, nei prossimi giorni).

Squadra e staff

Tutti dentro, appunto, a cominciare dai cinque nuovi acquisti Jankto, Sulemana, Oristanio, Scuffet e Augello che, oltre ad assimilare il calcio di Ranieri, avranno la possibilità di ambientarsi all’interno del gruppo condividendo anche i tempi morti con i compagni, non solo il campo e lo spogliatoio, evidentemente. Partiranno anche i giocatori al momento infortunati o acciaccati, lo stesso Desogus proseguirà quindi il piano di recupero sotto lo sguardo del tecnico di Testaccio che si appresta a guidare il Cagliari per la quinta volta in carriera (compreso il triennio 1988-1991). Un ruolo chiave in questa fase lo avrà chiaramente il preparatore atletico Catalano. Lo staff sarà completato dall’allenatore in seconda Benetti, dai collaboratori tecnici Spalla e Pascale, dagli altri preparatori Secci e Fois (si occuperà nello specifico del recupero infortuni) e dal match analyst Marfella. Con loro il medico Mura e i tre fisioterapisti Frau, Ruggiu e Congiu. Tra i dirigenti, inizialmente ci saranno il direttore sportivo Bonato e il team manager Steri.

I trenta convocati

Parecchi tra i giocatori in partenza oggi per la Val d’Aosta sono destinati a lasciare il Cagliari prima o poi, chi in prestito e chi addirittura a titolo definitivo. Ranieri – che ha chiesto due attaccanti e un difensore esperto per completare la rosa – non vuole farsi trovare spiazzato dal mercato, per questo ha scelto di portare tutti i tesserati in ritiro, compreso il portiere della Primavera Iliev. Li considera parte integrante del progetto, sino a prova contraria. Quale occasione migliore per loro, tra l’altro, per convincere l’allenatore e la società a non essere ceduti. Per tutti è il momento di mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione lunga e complicata. Inizia qui, dunque, la grande sfida. Pronti, partenza, via.

RIPRODUZIONE RISERVATA