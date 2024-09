Cagliari, profumo d’Europa 

sassari. Dopo l'amichevole col Cremona, respira aria europea la Dinamo: domani inizia al PalaPirastu la 14ª edizione del torneo internazionale City of Cagliari. La squadra sassarese scenderà in campo alle 18.30 per affrontare i greci del Paok, mentre alle 21 l'altra semifinale vedrà opposte Virtus Bologna e Gran Canaria. Le finali sabato con gli stessi orari. Quadrangolare di alto livello, come nella tradizione del comitato regionale Fip. C'è attesa per vedere all'opera il Banco di Sardegna che ha concluso la preparazione a Nuoro e ha disputato un'amichevole confortante, battendo Cremona 88-71 nonostante l'assenza del play Bibbins e della guardia-ala Veronesi. A proposito, soltanto domani mattina si prenderà la decisione se utilizzarli o tenerli ancora precauzionalmente fermi.

Dinamo Sassari

Coach Markovic deve amalgamare in fretta il gruppo con dieci giocatori nuovi. La prima amichevole ha fatto intuire che difesa, transizione e alternanza fra gioco dentro l'area (soprattutto per il centro Halilovic) e tiro da fuori (bentornato Bendzius) sono la chiave dell'attacco. Si spera possa giocare Bibbins, perché è il play titolare e dovrebbe alzare il ritmo, oltre che costituire un'arma importante nel gioco a due con Halilovic che già conosce dai tempi del Nanterre, in Francia. Va detto pure che l'assenza del play tascabile americano ha consentito di dare spazio al diciottenne sassarese Stefano Trucchetti, che non arriva al metro e ottanta ma è potente e ha inventiva negli assist.

Paok Salonicco

La formazione di Salonicco ha una bacheca con 2 titoli nazionali, 3 coppe di Grecia e soprattutto una Coppa delle Coppe nel 1991 e una Coppa Korac nel 1994. L'allenatore è l'italiano Massimo Cancellieri e come stella c'è l’ex Trieste e Brindisi Frank Bartley. Tra i nuovi arrivi da segnalare pure il play Shavan Reynolds dal Keravnos (coppa e campionato a Cipro nel 2023-24), la guardia-ala Cedric Anderson (15 punti in Romania) e l’alapivot Jake Forrester (12 punti e 6 rimbalzi nella Bundersliga).

Bologna e Gran Canaria

La Virtus Bologna è costruita per provare a strappare lo scudetto a Milano e competere in Eurolega. Coach Luca Banchi ha preso Matt Morgan 2° marcatore di tutti i tempi nella Ivy’s league dietro al “senatore” Bill Bradley. L'arrivo dell'ala Clyburn (Mvp di Eurolega con Mosca nel 2019) e la conferma di Shengelia spiegano le ambizioni di un team che recupera il lettone Grazulis. Per il Gran Canaria basti dire che nel 2023 fa ha vinto l'Eurocup.

