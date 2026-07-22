Cagliari, primo vero test oggi con la Sampdoria 

L’arrivo a Ponte di Legno intorno alle 20.30, giusto in tempo per la cena col solito comitato d’accoglienza istituzionale e una decina di tifosi ad aspettare la squadra davanti all’hotel Acquaseria dove alloggerà sino al 1° agosto. La preparazione atletica in vista della stagione 2026-2027 entra, dunque, nel vivo. Questa mattina al campo comunale di Temù, distante cinque chilometri circa dal quartier generale rossoblù (il trasporto quotidiano dei giocatori avviene attraverso le navette messe a disposizione dall’albergo), è in programma il primo allenamento in Alta Val Camonica. E sempre qui, a partire dalle 17, è in programma l’amichevole con la Sampdoria, il secondo test dopo la partitella in famiglia con la Primavera, indubbiamente più indicativo contro una squadra di Serie B, in ritiro dallo stesso periodo.

Il clima

I rossoblù hanno raggiunto Ponte di Legno in pullman dall’aeroporto di Linate. Lo sbalzo termico è stato notevole, con 19 gradi all’arrivo e condizioni decisamente più favorevoli per il tipo di lavoro che li aspetta a partire da questa mattina. I carichi andranno man mano a salire, soprattutto nelle ore più fresche. Un lavoro fondamentale per la tenuta atletica di tutta la stagione. A gestirlo sarà il responsabile dei preparatori Mauro Baldus, coadiuvato da Marro, Figus e Fois. Contemporaneamente, la squadra svilupperà il progetto tattico che ha in mente quest’anno Pisacane, al netto anche della rosa che potrebbe subire delle variazioni - sia in entrata che in uscita - da qui al 1° settembre quando si chiuderà la sessione estiva del mercato.

In campo

La preparazione sarà segnata da una serie di test che serviranno a monitorare lo stato dei lavori, a livello fisico e tattico. E se quello con l’Under 20 sapeva più di un allenamento congiunto, questo con la Samp è una vera amichevole (verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e sul canale YouTube del Cagliari) e darà una scossa anche dal punto di vista agonistico. Per quanto sia poco più di una sgambata di luglio, a nessuno piace perdere.

Il sistema di gioco

C’è curiosità sul sistema di gioco che adotterà Pisacane stavolta: se il 4-3-3 con Winks in regia visto domenica ad Asseminello o magari proprio quel doppio mediano preannunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa («potremmo vederlo spesso nel corso della stagione»). Molto dipenderà anche dalla gestione dei carichi e dall’autonomia di ogni singolo giocatore dopo la seduta mattutina.

Derby in famiglia

Sotto i riflettori, manco a dirlo, l’ex Sebastiano Esposito, rimasto molto legato alla Sampdoria pur avendoci giocato soltanto un anno, tre campionati fa. Ci sarà poi la sfida in famiglia con il fratello Salvatore, arrivato a Genova a gennaio dallo Spezia. Per entrambi sarà una gara particolarmente stimolante. Entrambi avranno il numero 94 sulle spalle.

Anche per il ds Accardi non sarà un pomeriggio come gli altri: il club blucerchiato è stato, infatti, l’ultimo nel quale ha lavorato prima del Cagliari, e non è andata benissimo. E tra gli ex c’è pure il nuovo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, che ha indossato la maglia rossoblù nelle stagioni 1997-1998 (2 presenze a inizio campionato) e 1999-2000 (nemmeno un gol in 20 partite in A, ha segnato 2 volte in Coppa Italia).

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