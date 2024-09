Cagliari, primo bilancio per i nuovi arrivati: bene Marin, Piccoli c’è, Zortea non pervenuto 

Nove volti nuovi, ma non tutti con lo stesso impatto. C’è chi, in pochi attimi, si è preso il Cagliari diventandone una pedina inamovibile, ma anche chi, per un motivo o per un altro, ancora non ha potuto lasciare il segno del proprio passaggio, ma vuole provarci da qui in poi. Otto volti nuovi rispetto allo scorso anno (anche se poi uno come Razvan Marin, che la maglia rossoblù l’aveva già indossata 76 volte, proprio nuovo non è) e il nono conosciutissimo, quello di Gianluca Gaetano.

Assi pigliatutto

Tre giornate di campionato e nell’undici di partenza c’erano sempre. Sebastiano Luperto in difesa, Razvan Marin nel mezzo e Roberto Piccoli davanti, tre colonne portanti del Cagliari di Davide Nicola. Che su questi giocatori sta provando a costruire la sua storia in rossoblù. Due di loro sono fedelissimi del tecnico, che già li aveva avuti lo scorso anno a Empoli. Luperto, addirittura, è stata una sua pretesa al momento della firma del contratto col Cagliari. E il difensore leccese ha subito preso il bastone del comando in una retroguardia ad alto tasso di personalità. Tre presenze, 270 minuti, sempre presente dall’inizio alla fine, oltre alla gara di Coppa Italia. Braccetto di sinistra, oggi si dice così, pronto a lanciarsi avanti quando serve (suo l’assist vincente per il gol di Piccoli contro il Como), ma soprattutto ultimo baluardo a difesa di Scuffet. Chiedere a Krstovic, che sabato scorso a Lecce se l’è visto spuntare dopo aver dribblato il portiere e aver tirato a botta sicura.

E se Luperto è il perno della difesa, Marin è il centro di gravità permanente nella mediana. Il romeno, reduce da un Europeo sotto i riflettori, è tornato dopo due anni in prestito a Empoli. Qui ha incrociato Nicola, che a Cagliari se l’è tenuto stretto. E Marin non ha deluso, dimostrandosi cresciuto rispetto alla precedente esperienza sarda. Canta e porta la croce, quantità e qualità, tanta qualità, al servizio della causa. Anche per lui, tre presenze e 270 minuti, oltre ai recuperi, da intoccabile.

Tre presenze anche per Piccoli, sulle cui spalle Nicola ha subito caricato il peso dell’attacco. E l’ex Atalanta non si è tirato indietro, con il gol realizzato al Como (unica rete in campionato per il Cagliari), sportellate e occasioni. Anche a Lecce, nel suo primo passaggio a vuoto, ha avuto la sua occasione per lasciare il segno, anche se Nicola gli ha risparmiato i minuti finali nell’ultimo assalto.

In crescita

C’è poi chi parte dalla panchina e cerca di prendersi il suo spazio. Michel Adopo, per esempio, due presenze da sostituto, contro Roma e Como, un totale di 48 minuti, mettendo soprattutto il fisico a disposizione del Cagliari. Due presenze anche per José Palomino, penultimo arrivato sul mercato, sempre da subentrato (contro Como e Lecce) per un totale di 68 minuti giocati e una condizione da trovare in allenamento e in partita, per costruire un muro difensivo ad alto tasso di esperienza.

A Lecce ha invece fatto il suo esordio, col Cagliari e in A, Mattia Felici, esterno d’attacco che vuol fare il grande salto puntando su dribbling e fantasia. Per lui 22 minuti che spera, e si spera, possano essere i primi di una lunga serie.

L’attesa

Fermi a zero gli altri volti nuovi. Per Alen Sherri questione di gerarchie, che al momento lo vedono come dodicesimo di Scuffet. Nadir Zortea, invece, è stato costretto ai box da un infortunio alla spalla, ma punta a prendersi la prima maglia da titolare alla ripresa contro il Napoli.

Stesso obiettivo per l’ultimo arrivato, quel Gaetano che è stato il grande protagonista della trattativa più estenuante dell’estate. E che proprio contro il “suo” Napoli vuol riprendere il discorso iniziato nella seconda parte della scorsa stagione e che ha fatto scoccare la scintilla col Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA