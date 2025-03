Cagliari, Prati l’uomo in più nel rush finale 

Certo lasciarlo fuori ora, dopo il gol da cineteca segnato con la maglia dell’Under 21, diventa un tantino complicato. Come sia possibile che Prati, capitano addirittura degli Azzurrini nell’amichevole dell’altro ieri con la Danimarca, non sia un titolare nel Cagliari?, e che su 29 partite di campionato ne abbia giocate solo 8?, e per lo più spezzoni? Se lo chiedono in tanti, soprattutto chi non è addentro le vicende rossoblù, chi non ha vissuto quindi l’evolversi della concorrenza nel cuore del campo, l’alchimia della coppia Adopo-Makoumbou, la sostanza di Deiola o l’esperienza di Marin, sacrificato in parte pure lui, del resto, in nome di certi equilibri trovati cammin facendo da Davide Nicola. Che adesso, però, si trova a un bivio tecnico-tattico, quasi esistenziale, e potrebbe affidarsi al regista ravennate proprio nel momento clou della stagione. Intanto, nel post pubblicato su Instagram dal club rossoblù con la foto di Prati in Nazionale e la rete di lunedì a Cittadella, la reazione dei tifosi è un coro unanime: «Fatelo giocare».

Il nodo tecnico-tattico

Già nelle ultime due gare, contro Genoa e Roma, c’è stato un cambio di tendenza. All’Olimpico Prati è partito dal primo minuto, come non gli succedeva dalla gara del 29 ottobre con il Bologna. Favorito probabilmente dall’assetto scelto per l’occasione dall’allenatore per contenere la squadra di Ranieri e dal passaggio quindi a un centrocampo a tre con la figura predominante di un regista. Sempre che il dilemma sia esclusivamente tattico. Nel caso, viene da domandarsi se il 21enne talento romagnolo possa interpretare solo il ruolo del play o se possa coesistere in un centrocampo a due come tutti gli altri. È uno dei nodi che sta provando a scogliere Nicola in questa sosta e chissà quali spunti (anche emotivi) gli ha dato la prova in azzurro di Prati, dove è sempre stato un punto fermo pur giocando poco o nulla nel Cagliari. Già vederlo con la fascia da capitano sul braccio, lunedì, ha fatto un certo effetto. Figurarsi quando ha segnato il gol del pareggio con un destro a giro al volo da fuori area. Si è preso così la scena al Tombolato di Cittadella, magari qualcosa in più in prospettiva.

«Ma non decido io»

Intervistato a fine gara, è stato stuzzicato sul suo scarso minutaggio nel Cagliari. «Io cerco sempre di dare il massimo, poi ovviamente non sono io a decidere», ha risposto. «Per fortuna qui in Nazionale sto trovando continuità», ha tenuto a precisare spostando, di fatto, il discorso sugli Europei che l’Under 21 dovrà disputare a giugno. Prima, però, vuole chiudere col botto il campionato recuperando il tempo perso in una stagione surreale a dir poco, condizionata inizialmente dall’infortunio a una caviglia. Punta così a una maglia contro il Monza. È rientrato nell’Isola ieri in tempo per la ripresa della preparazione ad Asseminello. Giusto un defaticante, già oggi è pronto a rialzare il ritmo. Si gioca presumibilmente il posto con Makoumbou, a meno che Nicola non decida di riproporre un centrocampo a tre e particolarmente qualitativo e offensivo. Per vincere una partita da vincere.

