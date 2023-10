Cagliari, Prati la chiave di volta 

C’è un grande Prati verde, dove nascono speranze. L’età è un dettaglio, lo è anche il fatto che sia al debutto in Serie A, evidentemente. Contano il talento, il modo di approcciarsi alle situazioni più avverse e al calcio in generale. Nelle tre partite che ha giocato sinora, il 19enne centrocampista romagnolo (spegnerà venti candeline il 28 dicembre) ha dimostrato più personalità di compagni più navigati e scafati. «In questo momento i giovani non sentono il peso della classifica, vogliono affermarsi e pensano solo a far bene», aveva tenuto a precisare Ranieri nel post Fiorentina-Cagliari riferendosi a lui e a Oristanio. Ma l’ex Spal non è solo uno dei giovani rossoblù più promettenti, è l’unico vero regista in rosa e attorno a lui il tecnico di Testaccio sta provando a costruire una squadra solida, equilibrata e audace allo stesso tempo. Attraverso il modulo 3-5-2. Con un play di riferimento, appunto, in grado di dettare i tempi della manovra e spianare la strada agli attaccanti, o chi per loro.

Le caratteristiche

Verticalità, geometria, perseveranza. Sono soprattutto queste le qualità che hanno esaltato Prati già lo scorso anno in B, il primo tra i cadetti e subito da protagonista nonostante le difficoltà della Spal (retrocessa in C). Ranieri, che ha atteso il momento giusto per buttarlo nella mischia, non perde occasione per esaltarlo pubblicamente, i compagni tutti stravedono per lui e per la sua semplicità anche fuori dal campo. E nonostante l’età, può rappresentare davvero la chiave di volta per il Cagliari.

Il modulo

La coppia di mediani Makoumbou-Sulemana non ha pagato quanto pensava (o sperava) lo staff tecnico. Bravi entrambi nell’interdizione e nel soffocare quindi le fonti di gioco dell’avversario. Il congolese ha indubbiamente qualcosa in più nella gestione del pallone. La qualità della giocata, tuttavia, fa il paio con l’egocentrismo. Ha una visione pertanto ridotta, gli manca proprio l’input risolutivo per il compagno e non ragiona in verticale. «Il Cagliari ha bisogno di un regista di riferimento, di un giocatore con le caratteristiche di Prati», ha ammesso più volte lo stesso Ranieri. Ecco, fatto. E se l’allenatore romano sperava magari di poter temporeggiare ancora un pochino per non bruciare il gioiellino ravennate, deve ora bruciare le tappe per non bruciare le opportunità che ha il Cagliari di rimettersi in gioco. Il 3-5-2 sembra fatto su misura per Prati, impegnato in questi giorni con l’Under 21 insieme a Oristanio e già punto fermo dall’inizio del nuovo ciclo azzurrino con Nunziata al timone (prossimo impegno martedì contro la Norvegia). Sgravati dai compiti di costruzione, gli stessi Makoumbou e Sulemana possono trarne vantaggio, sia in copertura che in fase offensiva con gli inserimenti senza palla.

I numeri

Prati, è qui la svolta? Nei 233 minuti giocati tra Udinese, Fiorentina e Roma, ha sfornato 88 passaggi con una precisione dell’83% e percorrendo 10 chilometri complessivamente. Un sostegno costante per la squadra. Domenica aveva trovato addirittura il gol, annullato poi per fuorigioco. Ha bisogno di crescere ancora sotto diversi aspetti, come il Cagliari, del resto. Cresceranno insieme.

