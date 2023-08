Cagliari, Prati finalmente è rossoblù E in difesa arriva il greco Chatzidiakos 

Un Ferragosto di grandi manovre per il mercato del Cagliari. Che ha definito l'acquisto dalla Spal di Matteo Prati e ha individuato nel greco dell'Az Alkmaar Pantelis Chatzidiakos il difensore centrale da mettere a disposizione di Claudio Ranieri.

Profilo greco

Dopo aver visto saltare altre trattative (a partire dal nerazzurro Palomino), il ds Bonato ha puntato deciso sul campionato olandese, dove ha individuato il profilo giusto in Pantelis Chatzidiakos, 26 anni, 185 centimetri d'altezza, difensore centrale dell'Az Alkmaar e della nazionale ellenica. Una trattativa che ha avuto un'accelerata improvvisa dopo il “no” definitivo del Maiorca per Raìllo e con lo stesso giocatore che, dopo essersi promesso addirittura a Ranieri, ha fatto marcia indietro, rimanendo in Spagna. A quel punto, il Cagliari ha abbandonato la pista del difensore del Maiorca, puntando deciso su Chatzidiakos, sbarcato giovanissimo all'Az, con cui ha esordito nella Eredivisie nel 2015, mettendo insieme la bellezza di 209 partite con la squadra di Alkmaar. Società a cui è legato da un ultimo anno di contratto e con cui nella passata stagione ha chiuso al quarto posto, garantendosi così la partecipazione ai preliminari di Conference League (dove lo scorso anno è arrivata in semifinale). Proprio nella terza competizione europea ha già giocato (e vinto) la gara d'andata dei preliminari contro il Santa Coloma (Andorra). Oggi è in programma la gara di ritorno, ma Chatzidiakos (in campo anche nella gara d'esordio in campionato) potrebbe restare fuori, per evitare infortuni. Il Cagliari ha offerto 2 milioni all'Az e un contratto di quattro anni al giocatore, che avrebbe già accettato la proposta rossoblù.

Ribaltone

L'arrivo di Chatzidiakos darà il via libera alla partenza di Altare in prestito a Venezia, insieme all'altro ex Olbia Lella, sempre in prestito. E in uscita ci sarebbe anche Capradossi. Se dovesse andare in porto l'acquisto del giocatore greco, Ranieri aspetterebbe un altro difensore, ma non si esclude la conferma in rosa di Goldaniga, già impiegato nel finale della gara col Palermo in Coppa e che è il giocatore più “anziano” della retroguardia, con i suoi 29 anni, anche se da qui al primo settembre tutto potrebbe ancora succedere.

Ecco Prati

Intanto è finalmente arrivata all'epilogo l'odissea per l'acquisto dalla Spal di Matteo Prati. Ieri il gioiellino classe 2003 si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche e oggi è atteso a Cagliari per la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoblù per i prossimi 5 anni. Un rinforzo in più a centrocampo, ma anche l'acquisto fin qui più caro del mercato cagliaritano, con i 5 milioni versati nelle casse della Spal, cui andranno ad aggiungersi eventualmente altri 2 milioni per i bonus legati alle presenze. Ranieri aspetta anche la punta, individuata nel milanista Lorenzo Colombo. Si lavora per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma il Milan, prima di lasciar partire il giocatore, vuole trovare un altro attaccante per coprire le spalle a Giroud.

