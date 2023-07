Cagliari, posso dare ancora tanto 

Inviato

Saint-Vincent. Con il gol al Bari al 94’ è entrato nella leggenda del Cagliari. Gli capita spesso di ripensare a quella serata. E se non lo fa lui, sono i tifosi a ricordargliela. Sono centinaia ogni giorno. Lo cercano fuori dall’albergo a Saint-Vincent o all’uscita del campo di Châtillon, lo aspettano anche per ore e lo adorano quasi fosse il messia rossoblù. Tra loro e Leonardo Pavoletti c’è un’empatia pazzesca. Il suo sorriso poi è contagioso, si sente a suo agio tra la gente, la sua gente. Ci parla, ci scherza. Senza fretta. Anche l’altra sera in piazza per il saluto della squadra al paese, è stato l’ultimo ad andar via, travolto dall’affetto mentre raggiungeva a piedi da solo l’hotel. Sembrava uno di loro. «I tifosi sono la nostra forza. Ci hanno accompagnato nella disgrazia a Venezia e due mesi dopo hanno riempito una tribuna per un’amichevole qualunque», ricorda il bomber livornese mentre volta pagina e scopre che c’è un’altra storia speciale da scrivere, in Serie A. «Magari ancora più bella».

La nuova sfida

Il passato è un tesoro da custodire, il futuro un guanto di sfida. «È stato tutto fantastico, indimenticabile. Ben venga l’entusiasmo, ma bisogna essere pronti mentalmente a ciò che ci aspetta ed è quello che sto cercando di far capire ai più giovani». E su questo c’è poco da scherzare. «Si è alzato il livello anche nella parte bassa della classifica. Ora tutti vanno a giocarsela a Milano e Torino. Ci sono molte squadre nel calderone e noi dovremo essere bravi a non sbagliare le partite in casa».

Il rapporto con i tifosi

Trentaquattro anni tutti d’un fiato, a novembre saranno trentacinque. «Il tempo passa, non sono più il Pavoletti di cinque anni fa, lo so bene. Ma posso dare ancora tanto». Il numero 30 sulle spalle e la fascia da capitano sul braccio, sarà la settima stagione in rossoblù. Punto di riferimento a 360 gradi, non solo per i tifosi, e pronto ancora una volta a caricarsi il Cagliari sulle spalle. «Ricordo ancora il giorno che sbarcai a Elmas la prima volta, sei anni fa. Non immaginavo certo quel che avrei trovato quando si sono aperte le porte agli arrivi: c’era un popolo lì ad aspettarmi. Lì ho capito dove ero arrivato, lì è nato subito un rapporto forte, speciale».

Il segnale

Dopo Bari si aspettava un segnale da Ranieri e le parole del tecnico sono state proprio quelle che voleva sentirsi dire. «Dopo aver giocato poco o nulla nei playoff, era giusto analizzare la situazione. Se in B il minutaggio era quello, quale sarebbe stato in A? Così, prima di iniziare il ritiro», svela il bomber, «ho parlato col mister e lui è stato chiaro con me. Mi vuole qui come uomo e come professionista. Non mi garantisce il posto fisso, e ci mancherebbe. Ma mi ha detto: “Non parti secondo a nessuno”. E questo è ciò che conta». Sarebbe stato più facile lasciare sul più bello. «“Ma ci sono ancora tante storie da scrivere. Perché poi devo andare via da un posto dove sto bene?».

Gli obiettivi

Il ruolo è un dettaglio. «In passato ho giocato spesso punta singola, negli ultimi anni mi sono trovato bene sia con Joao che con Lapadula. Se c’è un trequartista come Mancosu poi, ancora meglio. Il mister ora sta provando a capire che cosa è meglio per questa squadra. Sin dal suo arrivo, mi hanno colpito la semplicità e l’umiltà: è lui a mettersi a disposizione dei giocatori per farli rendere al meglio. Non è scontato». Shomurodov? «Grande acquisto. Mi piace da quando giocava al Genoa. Bello grosso, si butta negli spazi, ha tecnica. Sarà determinante. Poi è un ragazzo perbene. Come tutti i nuovi». Obiettivo del Cagliari, la salvezza. «Sarebbe folle pensare ad altro oggi». Quello di Pavoletti? «Spero di non infortunarmi. Perché più sto bene, più posso giocare. E più gioco, più posso segnare. Magari altri gol-vittoria negli ultimi 15 minuti». Magari al 94’.

