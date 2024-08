Cagliari, poker sardo nel main draw 

Primo turno dei Campionati Italiani maschili di Seconda categoria sui campi in terra battuta del Tc Cagliari con tanta Sardegna in campo. Si confermano i due qualificati, Riccardo Ciulli e Samuele Porcu, che vincono al debutto, rispettivamente, 6-3, 6-0 sul ligure Tommaso Rosina, e 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco sul lombardo Giulio Genovesi. Per i due portacolori del circolo ospitante i due prossimi avversari saranno l'emiliano Mattia Bandini (numero 16 del seeding) e il pugliese Edoardo Monti (numero 11). Buon avvio per Niccolò Dessì (Tc Cagliari), accreditato della testa di serie numero 12, che ha superato 6-1, 7-5 il laziale Gianmarco Troiano. Per lui ora c'è il numero 5 del tabellone, il lombardo Riccardo Mascarini. Il poker sardo è arrivato grazie a Nicola Porcu (Tc Cagliari), numero 13 del seeding, che in oltre due ore di gioco ha superato in rimonta (4-6, 6-0, 6-0) il pugliese Luca Calabro e nel prossimo turno sfiderà il toscano Filippo Alberti, numero 4 del tabellone. Saluta il torneo Lorenzo Rocco (Tc Cagliari) che non conquista giochi contro il numero 9 del seeding il veneto Nicola Ghedin. Oggi esordiscono nel torneo altri due tennisti sardi: la testa di serie numero 7 Marco Dessì (tesserato per il Calabria Swim Race), contro il veneto Riccardo Parravicini, e la numero 15 Matteo Mura (Torres Tennis), che attende il qualificato emiliano Luca Grasso.



