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06 settembre 2026 alle 00:08

Cagliari-Poetto targata Esperia con Moi e Fenu Oggi la 3,8 km  

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La giornata perfetta. Per l’Esperia che piazza la doppietta assoluta (con Matteo Moi e Giulia fenu) ma anche per tutti i quasi settanta partecipanti alla Cagliari-Poetto, che hanno trovato condizioni meteomarine perfette. La classica gara di nuoto di fondo si è presentata nella sua veste migliore al pubblico (gli spettatori in spiaggia hanno seguito con grande partecipazione) e anche all’assessore alo Sport del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta, che non si sarà certo pentito del sostegno dato alla storica manifestazione organizzata da Cesare Goffi e dal Nuoto Club Cagliari.

La gara, la prima della “due giorni”, scattata dalla Spiaggetta di Sant’Elia e conclusa allo stabilimento dell’Aeronautica Militare, ha avuto un appassionante arrivo a tre. Mentre Gianluca Sondali, M60 della Canottieri Aniene, si sfilava chiudendo terzo, il quindicenne Matteo Moi (Ragazzi, Esperia) beffava Francesco Sannino (Junior, Aquatic Team Freedom) conquistando una delle vittorie più giovani della storia in 1.33’02”. A 13” il quarto, Federico Secci (Promogest), mentre Massimo Fanni (M30, Rari Nantes) è quinto in 1’34’59”. All’ottavo posto la prima donna, Giulia Fenu (M35, Esperia) in 1’38’54” davanti a Valeria Zucca (All together, a 1’24”) e all’inossidabile Alba Denotti (M55, Esperia).

Oggi alle 9.30 da Calamosca la prova di mezzofondo da 3,8 km. ( c.a.m. )

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