Cagliari, più qualità quando attacchi 

«Abbiamo fatto una grande partita». «Ragazzi meravigliosi». Sì, caro Ranieri, va bene il marketing e la sacra tutela della squadra, ma dopo un mese e mezzo di campionato i numeri raccontano altro. Ci dicono che il Cagliari per oltre mezz’ora ha fatto tremare il Milan, su questo nessuno può obiettare, con una condotta intelligente, intensa e imprevedibile alla vigilia, dopo la sconfitta di Bergamo. Sulla distanza completa, però, le ruote si sono sgonfiate davanti a un organico straordinario, con il meglio in panchina e solo qualche star schierata dal fischio d’avvio. Ci sono anche i se, come quello legato al non rigore fischiato a Luvumbo, o all’errore (gli errori) di Radunovic, che fra Bergamo e la Domus pesano diversi punti (persi).

Il Cagliari ha giocato esattamente come aveva chiesto l’allenatore. Mostrando una compattezza beneaugurante. Chiusi, in attesa, e poi ripartenze con un piano tattico abbastanza chiaro: l’imbucata a Luvumbo, magari passando da Petagna. Nella propria metà campo, il Cagliari si applica con attenzione, mentre l’errore individuale - mettici la pressione, l’affollamento in area, un pallone scivoloso – non lo puoi prevedere ma è nel conto. Ed è una “qualità” che non si può allenare. Se ci sono spazi, i rossoblù sanno cosa fare e sembrano in grado di creare pericoli, partendo da Zappa o più in profondità direttamente con Luvumbo. Il discorso cambia quando dall’altra parte c’è un “muro” dinamico e attento.

Grandi e piccole

Con il Milan (e l’Atalanta) schierati a protezione della propria metà campo, il Cagliari non è quasi mai riuscito a portare la palla dalle parti di Sportiello. Ovvero, i problemi di questa squadra – al di là di limiti strutturali – emergono quando l’avversario non ti fa ripartire. Quando i rossoblù sono obbligati a ragionare, davanti a una formazione schierata. Servono idee e qualità, in questo momento la squadra di Ranieri ci sta provando ma la classifica non premia questo impegno. Quella «bellissima partita» di sir Claudio è uno straordinario incoraggiamento, o poco più. Idee: l’unica è l’uno contro uno di Luvumbo, oppure il cross, un fondamentale tecnico che Nandez, Zappa e Augello sanno fare quando glielo consentono. Altro non si è ancora visto, si fa fatica a costruire e le difficoltà non andranno in diminuire.

Si dice che il Cagliari inizierà il suo campionato affrontando Salernitana ed Empoli, per esempio. Ma quando tu incontrerai le squadre del tuo livello, che si chiuderanno molto più di un Milan qualunque, dovrai mettere il doppio delle tue capacità di palleggio nella metà campo degli altri, altrimenti aumenteranno i problemi.

L’ottimismo del mister

In questo momento il valore aggiunto del Cagliari è Ranieri. Perché l’ambiente è tranquillo, i tifosi sanno di essere in buone mani, così come la società. In altri momenti, un ambiente eccitato a caccia di colpevoli avrebbe cominciato a manifestare malessere. Lo abbiamo visto appena un anno fa, in serie B. Oggi la strada è in salita, ma il conducente sa dove andare. A Firenze, lunedì, un nuovo esame.

RIPRODUZIONE RISERVATA