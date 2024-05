Cagliari, più promossi che rimandati 

Scuffet 7 Il portiere che aspettavi, ha risolto in silenzio e con sicurezza una situazione complessa per via della crisi del suo compagno di reparto. Alcune parate sono state formidabili, ha preso una valanga di gol quasi mai per sue colpe o errori. Bravissimo.

Radunovic 5 Partenza da incubo, errori clamorosi – da Bologna in poi – e Ranieri che perde terreno anche per la troppa fiducia concessa al serbo. Nel silenzio, si accomoda in panchina dalla partita con la Roma all’Olimpico e da lì non si alza più, se non in Coppa.

Aresti 7 Un leader, sempre positivo, in allenamento un esempio. Ha giocato solo pochi minuti nell’ultima giornata e ricevuto tanti applausi. Che stia lavorando per restare nel club?

Mina 7 Se cancelliamo una serie di atteggiamenti discutibili, come le incredibili perdite di tempo, i crampi ogni tre per due, l’aggressione fisica a qualsiasi attaccante che gli si è parato di fronte, ha regalato un girone di ritorno stratosferico. Di testa le ha prese tutte, leadership enorme e tempi di uscita perfetti. Ha perfino segnato. Avercene...

Dossena 7 Doveva essere il campionato della consacrazione, con vista sulla maglia azzurra, e per certi versi il ragazzo di Brescia ha fatto vedere di cosa è capace nel suo primo anno in Serie A. Nel disastro della difesa, però, ha la sua percentuale di colpe. Ma spesso è stato autorevole e sicuro.

Hatzidiakos 5 Ha un contratto di quattro anni, il centrale di Rodi, e l’auspicio – per il Cagliari e per i tifosi – è che possa restituire almeno la metà della fiducia che gli è stata concessa. Forse non era pronto.

Wieteska 5 Palla al piede, e in qualche cambio difensivo, meglio del suo collega greco. Ma non ha inciso e spesso è stato travolto dalle onde dell’attacco avversario. Ranieri ci ha provato, da rivedere (ha un quadriennale).

Obert 6 Il ceco è stato schierato nelle occasioni peggiori, la prima quando ha dovuto inseguire Dybala per tutto il campo, a Roma. È andata un po’ meglio quando ha dovuto proporsi, mentre dietro c’è ancora da lavorare. Ma è indubbiamente un giovane praticamente già pronto.

Zappa 6,5 Cammina da tempo sul cornicione, da una parte c’è la Serie A con i suoi pericoli, dall’altra c’è la B dove gioca a occhi chiusi. Finisce la stagione molto meglio di come l’ha iniziata, oggi è un veterano rossoblù e può dare molto di più, tecnicamente e come rigore tattico.

Di Pardo 5 Resta in panchina praticamente per tutta la stagione, comincia benino poi scompare. Riappare contro l’Inter a San Siro da titolare e si fa trovare pronto.

Augello 6,5 Luci e ombre, ma sono state più le luci, seppure tenui. Sa crossare, spinge poco ma lo fa, si sa proporre e non sbaglia i tempi quando c’è da ripartire sulla sua corsia. Soffre per qualche giornata, ma aveva problemi fisici. Nel complesso, una buona stagione.

Azzi 6 Quando sei un ottimo laterale di spinta in serie B ma soffri tremendamente per il salto di categoria. Ranieri lo intuisce e gli regala spezzoni, venticinque, con qualche presenza da titolare. Non spacca le partite come avrebbe dovuto, fisicamente straripante ma non incide quasi mai.

Nandez 7,5 Il suo sembra sia un arrivederci: vado in Arabia e torno. Ci mancherà, il Leone, straordinario nel finale di stagione e normale, confusionario, eroico, lottatore e mezzondista mancato nella prima metà. Gioca (e accetta di farlo) in diversi ruoli, da terzino destro può far male, anonimo quando hanno provato a utilizzarlo più avanti.

Makoumbou 7 Calciatore dotato, sa quasi sempre cosa fare e lo fa con mezzi tecnici superiori. Il fatto che Ranieri stravedesse per lui ne ha fatto un elemento da cui partire – sempre – per mettere in piedi la formazione. Ma il suo accarezzare la palla compiacendosi del suo talento, e certi errori macroscopici (espulsioni comprese) invitano alla prudenza. Nota a margine: con Atalanta, Inter e Juve gioca un gran calcio e non esce mai.

Sulemana 6,5 Vent’anni giustificano un rendimento altalenante. Fisicità da vendere, gioca tanto in avvio di stagione poi scompare dall’obiettivo. Lo ritrovi nel trittico d’oro vicino a Makoumbou e questo è un buon segnale, a Reggio Emilia è uno degli eroi. Da preservare.

Deiola 6,5 Gliene dicono tante ma lui non se ne cura, perché è un calciatore che sognava tutto questo – la maglia, lo stadio, vittorie e gol – e col lavoro lo ha ottenuto. Fenomenale nelle azioni di rottura del gioco avversario, nei recuperi, nelle cuciture fra i reparti, sbaglia un numero eccessivo di passaggi o rilanci ed è questo che lo fa diventare un bersaglio. Ha corso più di tutti, una vita da mediano.

Jankto 5 Poco, troppo poco. Da uno voluto espressamente da Ranieri ci si aspettava altro. Segna il gol vincente a Empoli, non gioca mai una gara intera, prigioniero di problemi fisici fino alla fine.

Mancosu sv Sei presenze, poco più di cento minuti, le speranze erano ben altre. Rossoblù nel dna, gli auguriamo di riprendersi completamente e di riassaporare le emozioni del campo.

Prati 6,5 In crescita, non esponenziale ma ci siamo. Vive sempre in campo il momento più complesso della stagione, poi assaggia un bel po’ di panchina, per poi riemergere e sbocciare in primavera. Ha piedi, tempi, geometrie e sa anche dare qualche spallata, soprattutto ha vent’anni. Consacrazione prevista nella stagione che verrà, molto dipenderà dal nuovo tecnico.

Oristanio 6 Ragazzo eccezionale, con un sinistro educato e una fulminante partenza da fermo. La frattura al piede e i malanni di stagione lo hanno tenuto ai margini, ma in serie A ci può giocare eccome. Non è del Cagliari.

Viola 7,5 Stagione da mettere in cornice. Testa, piedi e leadership ne fanno uno dei top player del Cagliari ‘23-24. Segna cinque reti, due le fa fare, dal suo sinistro scaturiscono occasioni e azioni potenzialmente pericolose. Contratto in scadenza, merita fiducia.

Gaetano 6 Sfiora la nazionale di Spalletti, ha classe e “vede” il gioco un attimo prima degli altri. Ma spesso è impalpabile, soprattutto nelle partite più fisiche.

Lapadula 6,5 Si danna, attacca lo spazio e il portatore di palla, cerca di orientare la ripartenza avversaria con tanta corsa. Il suo campionato comincia in novembre, firma il rigore col Sassuolo, non ha il contratto in scadenza.

Pavoletti 6 Dall’incredibile doppietta contro il Frosinone alla sparizione forzata per problemi fisici. Segna quattro reti, ma è Pavoletti e merita di restare a vita.

Petagna 5 Poco o nulla. Non lascia un grande ricordo.

Luvumbo 6,5 Spacca le partite, sì, ma non sempre. È uno su cui puntare, ma egoismo e disordine tattico sono difetti marcati. Quattro gol, però, ci sono.

Shomurodov 6 Si accende a intermittenza, l’avvio è sconcertante e poi passa dalla panchina all’ospedale (frattura al piede). Da Empoli in poi gioca tanto, il suo apporto è sufficiente ma sul riscatto parliamone.

Kingstone 7 Splendido prospetto. E gran gol giovedì scorso contro la Fiorentina.

Ranieri 8 Lascia un’eredità pesantissima e non parliamo solo di calcio. Affronta tempeste interne ed esterne con grande equilibrio. Lancia diversi giovani e poi li centellina, ha anche il coraggio di qualche scelta scomoda. I dubbi su alcune prove più che negative della squadra, e su qualche rossoblù schierato seppure non fosse presentabile, sono spazzati via dal risultato finale. Senza dubbio è passato da Cagliari un gigante della categoria.

