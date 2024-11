«Cagliari più importante di Leicester» 

«Cagliari è tutto per me, il mio posto nel mondo». Per Claudio Ranieri il legame col mondo rossoblù è indissolubile e lo rimarrà per sempre. «Sono sincero: Cagliari è più importante di Leicester», sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera . «La prima volta ero giovane senza certezze e sono stati tre anni bellissimi, dalla C alla A con relativa salvezza. La seconda temevo di deludere la gente, mi sento figlio di quella terra. Poi mi sono detto: non fare l'egoista. Il Cagliari aveva bisogno e mi sono lanciato. A Leicester non pensavo di vincere: annata perfetta, irripetibile, allineati tutti i pianeti». A maggio ha detto che i rossoblù sarebbero stati l'ultimo club. Ma Ranieri presto potrebbe tornare in panchina: «Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto no a più di una proposta. Vediamo se arriva una nazionale, non quella italiana: ho massima fiducia in Spalletti». E sul rapporto con Gigi Riva, che lo riporterà a Cagliari la prossima settimana per la Football Week: «Lo avevo conosciuto durante la prima avventura perché era presidente onorario, diretto e schietto senza retropensieri. La seconda l'ho sentito solo dopo che ho detto sì. Il suo amore per il Cagliari mi ha aiutato».

