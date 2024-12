Cagliari, più cinismo in attacco Piccoli troppo solo, Pavo non basta  

La frenata del Cagliari è nei numeri. Impietosi, se parliamo di dicembre: zero punti. il calendario complesso, l’assenza di Luvumbo a Venezia, le scie chimiche, possono esserci diverse ragioni dietro un calo di risultati e non di prestazioni, per sposare la tesi di Davide Nicola. Il fatto incontestabile è che la squadra sappia cosa fare – l’assalto finale di Venezia e l’avvio in controllo sono sotto gli occhi di tutti – ma non stiano arrivando i risultati. Arrivi in porta, ma non sei cinico. Costruisci, Zortea da una parte e Augello dall’altra sono innegabilmente dei laterali che sanno arrivare fino in fondo, però lì in mezzo, nel cuore dell’area avversaria, non succede quasi nulla di concreto. Gli errori di Gaetano, Lapadula e Felici di domenica, quelli di Piccoli e Zortea a Firenze, le numerose occasioni avute con l’Atalanta: sì, le grandi parate di De Gea, Carnesecchi e Stankovic hanno deciso i match, ma sono solo una parte della storia, perché coprono le lacune dell’attaccante di turno nell’attimo fuggente del tiro.

Il peso

Nicola sceglie sempre un Cagliari con un attaccante di riferimento (Piccoli) e un trequartista a fargli compagnia. Viola e Gaetano, salvo rare fiammate, non hanno imposto la loro impronta su questa prima parte di stagione. Luvumbo è utilizzato da laterale, una sorta di guastatore, ma – lo ha capito l’intera Serie A – non è un attaccante di ruolo. Il peso offensivo del Cagliari non sembra irresistibile e sale solo quando i grandi vecchi scendono in campo, dal commovente Pavoletti a Lapadula, che da troppo tempo non segna una rete pesante: nel Cagliari hanno fatto gol in quattordici, manca proprio il nome del peruviano di Torino, fra acciacchi, spezzoni di partita e portieri miracolosi.

Se su Kingstone si è pensato di non investire tempo ed energie, con l’intenzione – non confermata – di sistemarlo a gennaio da un’altra parte, la necessità di andare sul mercato per cercare un altro partner per Piccoli sembra impellente. Individuare un attaccante da aggiungere al parco giocatori attuale o cedere qualcuno per arrivare a un nome che serva alla causa? Nella testa del presidente e del direttore sportivo potrebbe essere questo il nodo da sciogliere, proprio come l’estate 2024, quando si arrivò a Piccoli ma con Lapadula con la valigia sempre pronta. I nomi non mancano, da giovani di prospettiva a navigati professionisti del gol, è la questione dell’investimento che sembra focale, anche su un prestito “pesante”. Il Cagliari pensa di spendere a questo punto della stagione?

Il percorso

Uno sguardo al calendario mette i brividi. Sabato arriva l’Inter, che non sembra una squadra da cali di tensione, soprattutto ora che tutto sembra girare a mille. Poi la delicatissima trasferta di Monza, a proposito di salvezza, dove ieri è stato esonerato Alessandro Nesta. Quindi la prima di ritorno al “Meazza” con il Milan. Nicola è ottimista: raccoglieremo quanto stiamo seminando. La Serie A, intanto, si porta avanti.

