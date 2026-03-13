Cagliari, Pisacane recupera anche Mina e Mazzitelli 

Dopo Gaetano, anche Mina e Mazzitelli rientrano in gruppo e sono quindi a disposizione per lo scontro diretto in programma domani pomeriggio a Pisa. In poco meno di quarantott’ore, dunque, triplo sospiro di sollievo per l’allenatore del Cagliari Pisacane che recupera tre pezzi portanti. Ancora indisponibili, invece, Deiola e Borrelli, che hanno comunque svolto un lavoro personalizzato sul campo ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Chiaramente out Felici, Belotti e Idrissi, tradito pure lui dal crociato. E allo stadio Arena Garibaldi non ci sarà nemmeno Esposito che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata nella gara con il Como (era diffidato).

Nel cuore del campo

Dei due recuperi di ieri, quello più sorprendente è, indubbiamente, quello di Mazzitelli, costantemente monitorato dallo staff medico sino allo step decisivo che lo ha riportato, appunto, al fianco dei compagni. Tradito dal polpaccio a una manciata di minuti dall’intervallo di Cagliari-Lazio, il centrocampista romano ha saltato poi le due gare successive con Parma e Como. Ora sta bene, ha svolto così l’intero allenamento e - salvo improbabili dietrofront dell’ultimo momento - farà parte della lista dei convocati per la trasferta toscana. La rifinitura in programma questa mattina prima della partenza sarà decisiva per capire se potrà garantire un minutaggio importante e partire quindi titolare o se andrà inizialmente in panchina, poi si vedrà anche in base all’evolversi del match.

C’è anche Yerry

Lo stesso discorso vale per Yerry Mina che, tuttavia, aveva dato forfait nell’ultima gara per un affaticamento muscolare (dopo aver saltato quella precedente a Parma per squalifica). Nulla di particolarmente grave, insomma, e nulla avrebbe a che vedere con il solito problema al ginocchio che il difensore colombiano sta gestendo giorno per giorno, in modo quasi chirurgico, praticamente da due anni. Anzi, tre. Le probabilità che domani pomeriggio a Pisa parta dal primo minuto sono piuttosto elevate, dunque.

Ancora ai box

Puntano pertanto alla partita con il Napoli di venerdì prossimo Deiola e Borrelli, se non addirittura a quella successiva col Sassuolo sfruttando in questo modo l’ultima sosta della stagione. L’input dei medici rossoblù resta quello di non forzare. Ad Asseminello sta pian piano rientrando l’emergenza, intanto. Giusto in tempo per il rush finale.

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