Cagliari, Pisacane mostra i denti al destino 

Testa alta, testa a Udine. Il forfait di Belotti (almeno sei mesi di stop) è stato una mazzata, ma Fabio Pisacane non si fascia certo la testa e mostra i denti al destino. «L’infortunio di Belotti ci ha messo del pepe sulla sconfitta con l’Inter. Abbiamo perso un guerriero, un giocatore molto importante per noi, sia in campo che nello spogliatoio», la premessa che pesa. «Ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. E non sarà certo questo infortunio a scalfire il Cagliari», tiene quasi a sottolineare il tecnico rossoblù nella conferenza stampa che si affaccia alla sfida di domani al “Bluenergy Stadium”. «Il Cagliari va avanti. Sempre».

Il dopo Belotti

Non è stata indubbiamente una settimana semplice, anche dal punto di vista mentale. «La squadra ha preso una bella botta», ammette Pisacane, «ma dobbiamo trasformare questa botta in un’opportunità», rilancia così la sfida senza farsi divorare dalla rabbia o dai rimpianti. «Hai due strade davanti in questi casi: o ti abbatti o ti rialzi. Io ho sempre scelto la seconda e vorrei che la mia squadra facesse altrettanto». Senza pensare troppo a quello che è stato o a quello che potrebbe esserci alla riapertura del mercato. E a chi gli chiede se già pensa a un possibile sostituto del “gallo” per gennaio, risponde secco: «A pochi giorni da quello che è successo, mi sembra irrispettoso nei confronti di Andrea parlare di queste cose». Non solo: «Davanti ho talmente una vasta scelta che sono anche in difficoltà nella scelta per come si stanno allenando tutti bene. Cercheremo di fare la scelta giusta in base anche a quello che ci serve per questa partita». I rumors su Balotelli? «Non mi soffermerei su quello che si legge sulla rete. In ogni caso, questa domanda è da fare al direttore sportivo Angelozzi».

L’Udinese nel mirino

Dopo l’Inter, l’Udinese, dunque, prima della sosta. «Affrontiamo una squadra con una forte identità, da un anno ha dei principi ben chiari», ricorda Pisacane. «Ha un allenatore a cui piace aggredire con una difesa alta per portare il maggior numero di uomini possibile nella metà campo avversaria. Hanno un sistema collaudato ormai, vorranno fare una grande partita poi davanti ai propri tifosi». La contromossa rossoblù è pronta: «Abbiamo preparato la partita per cercare di mettere in difficoltà l’Udinese cercando di sfruttare allo stesso tempo quelle che sono le nostre qualità».

Torna l’ora di Zito

Non solo Belotti. Sono indisponibili per la gara di domani a Udine (il fischio d’inizio è fissato per le 12.30) anche Zappa, Rodriguez, Gaetano, Rog, Radunovic e Pintus. A rischio pure Mina. «Ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e bisogna capire se sarà della partita», spiega lo stesso Pisacane. Intanto torna Luvumbo dopo oltre un mese: «Potrebbe anche partire dal primo minuto».

