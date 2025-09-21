VaiOnline
Calcio
22 settembre 2025 alle 00:09

Cagliari, Pisacane ha conquistato tutti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari di Fabio Pisacane (nella foto) vince, convince e diverte. E l’allenatore napoletano, al primo anno su una panchina di Serie A, ha già conquistato tutti per la solidità e per la mentalità mostrate dai rossoblù nelle prime quattro giornate di campionato. Dopo la prova di forza di Lecce e la seconda vittoria consecutiva, la sfida di sabato sera alla Unipol Domus contro l’Inter diventa quasi un esame di maturità. Prima, però, c’è la Coppa Italia. Domani alle 17, sempre nell’Isola, è in programma la partita con il Frosinone, valevole per i sedicesimi di finale.

alle pagine 26, 27

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 