Cagliari, Pisacane ha conquistato tutti 

Il Cagliari di Fabio Pisacane (nella foto) vince, convince e diverte. E l’allenatore napoletano, al primo anno su una panchina di Serie A, ha già conquistato tutti per la solidità e per la mentalità mostrate dai rossoblù nelle prime quattro giornate di campionato. Dopo la prova di forza di Lecce e la seconda vittoria consecutiva, la sfida di sabato sera alla Unipol Domus contro l’Inter diventa quasi un esame di maturità. Prima, però, c’è la Coppa Italia. Domani alle 17, sempre nell’Isola, è in programma la partita con il Frosinone, valevole per i sedicesimi di finale.

