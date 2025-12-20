Cagliari-Pisa, il dopopartita con Neri 

Stasera va in onda la quindicesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (nella foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Oltre all’analisi del dopopartita tra Cagliari e Pisa, sarà ospite in collegamento da Sassari - con Franco Ferrandu - il general manager della Dinamo Basket, Mauro Sartori. Ospiti in studio Paolo Mastino e Sergio Cadeddu, uno dei tre giornalisti tedofori nell’Isola.