Cagliari, pioggia di gol a “Sa Duchessa” 

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu (11’ st Follese), Prefumo (31’ st Orrù), Fiori (1’ st Mudu), V. Salaris (11’ st Bisofi), Piroddi (31’ Romano), D. Asunis (31’ A. Salaris), Caddeo (1’ Demurtas), Puddu (1’ st Loddo), Siddu (11’ st N. Asunis), Zucca (1’ st Balloi), Serra (1’ st Soru). Allenatore Lantieri.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet (1’ st Ciocci), Cogoni (1’ st Zappa), Palomino (1’ Pintus), Wieteska (1’ st Luperto, 31’ st Collu), Marini (1’ st Augello), Zortea (1’ Azzi), Makoumbou (1’ st Balde), Deiola (1’ st Adopo), Viola (1’ st Gaetano), Kingstone (1’ st Jankto), Pavoletti (1’ st Piccoli). Allenatore Nicola.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel pt 7’ Pavoletti, 13’ Zortea, 31’ e 38’ Kingstone; nel st 5’ e 18’ Gaetano, 10’ e 22’ Piccoli.

Pomeriggio all’insegna del gol per il Cagliari a “Sa Duchessa”, davanti a un migliaio di tifosi divertiti e sotto gli occhi soddisfatti di Davide Nicola che si gode il ritorno a tempo pieno di capitan Pavoletti, la doppietta di Kingstone nel primo tempo e quelle di Gaetano e Piccoli nella ripresa. Finisce così 8-0 l’amichevole nell’impianto universitario con il Cus Cagliari, formazione allenata da Lantieri che si sta mettendo in mostra nel campionato di Promozione. Buon test, dunque, e buon ritmo considerato che i rossoblù avevano ripreso la preparazione solo mercoledì dopo tre giorni di riposo post Milan. Con diversi spunti dal punto di vista tecnico-tattico, a prescindere dalla categoria dell’avversario e della raffica di sostituzioni nella ripresa, da una parte e dall’altra. In rampa di lancio Kingstone alto a sinistra. E nello stesso ruolo può ritagliarsi il suo spazio anche Jankto quando sarà di nuovo al top della condizione.

Le scelte

Nicola lascia inizialmente in panchina l’anti-Diavolo Zappa - tra i più gettonati, manco a dirlo, per selfie e autografi a fine gara - e sperimenta a destra il diciottenne Cogoni (dall’altra parte l’altro terzino della Primavera di Pisacane, Marini). Wieteska e Palomino i due difensori davanti al portiere Scuffet. Nel cuore del campo la coppia Makoumbou-Deiola, sulle fasce Zortea e Kingstone, particolarmente ispirato. Sulla trequarti Viola, alle spalle della punta Pavoletti (in campo per quarantacinque minuti dopo i quindici col Milan). Modulo di riferimento, dunque, il solito 4-2-3-1 (o il 4-4-1-1 in fase di non possesso). A riposo precauzionale per una leggera sindrome influenzale Felici. Assenti giustificati i sette nazionali Mina, Luvumbo, Marin, Prati, Lapadula, Obert e Sherri. A sua volta schierato attraverso il 4-3-3 il Cus, al via con Pillittu, Prefumo, Fiori, Salaris, Piroddi, Asunis, Caddeo, Puddu, Siddu, Zucca e Serra.

Primo tempo

Chiaramente non c’è partita dal punto di vista tecnico, e anche da quello fisico il divario è netto, a tratti schiacciante. Al settimo giro di lancette il vantaggio di Pavoletti, che approfitta di un’uscita del portiere per batterlo con un destro al volo. I muscoli e il sorriso liberatorio del capitano dopo il lungo stop per infortunio. Al volo anche il tocco vincente sotto porta di Zortea per il raddoppio, al 13’, sul cross di Kingstone. Lo stesso zambiano si prende poi la scena con una doppietta, tra il 31’ e il 38’: prima di testa sul corner battuto da Viola, poi con un destro all’angolino basso dopo un assolo dirompente iniziato a metà campo. Esame superato, insomma. Nicola sa di avere un’arma in più alla ripresa del campionato.

Secondo tempo

Tutto un altro Cagliari nella ripresa, in campo con Ciocci, Zappa, Pintus, Luperto, Augello, Adopo, Balde, Azzi, Gaetano, Jankto e Piccoli. Al 5’ Gaetano deposita in rete la respinta del portiere sul tiro di Azzi. Quindi il tap-in di Piccoli sul cross di Jankto, al 10’. Otto minuti dopo ancora Gaetano a segno su calcio di rigore. Al 22’ ancora Piccoli, stavolta di testa, sulla scodellata di Augello. Doppiette anche per il fantasista e per il bomber, dunque, che fissano il punteggio sull’8-0. Ora testa al Genoa.

