Cagliari, Piccoli e Felici 

Il Cagliari fa sua una sfida delicata nella lotta per la salvezza. Alla Unipol Domus decide il bomber Roberto Piccoli che, al 75’, capitalizza un assist di Felici. L’ex Feralpisalò, in campo dal 60’, ha illuminato la prima linea rossoblù, con giocate di qualità. Gara sporca che il Cagliari ha meritato di vincere, senza farsi prendere dalla frenesia del risultato. Nicola, che ha schierato titolare Lapadula, ha gestito i cambi nella ripresa, rischiando qualcosa in difesa, dove ancora una volta ha giganteggiato Mina. Grande prova di Augello in fascia sinistra. Spazio nel finale per Pavoletti. Il Cagliari sale a quota 14.