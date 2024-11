Cagliari, piccoli calciatori crescono 

Ogni anno tanti ragazzi si affacciano nell’area agonistica del Cagliari. È la forza del settore giovanile della società rossoblù (nella foto un momento di esultanza della formazione Under 18). E in Ogliastra, a Jerzu, aprirà sabato il terzo Centro di formazione, dopo Cagliari e Alghero. «Vogliamo rafforzare il lavoro capillare e aprire nuovi centri in altre zone della Sardegna», dice il ds del settore giovanile del Cagliari, Pierluigi Carta. Nell’Informatore del giovedì anche un focus sulla Villacidrese, sul futsal calcio a 5 e sul calcio donne.

