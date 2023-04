Cagliari piange Tonino Orrù 

Una domenica di dolore per il Cagliari e i suoi tifosi: Tonino Orrù, imprenditore nel campo edile e presidente del club rossoblù tra il 1987 e il 1991, si è spento ieri all'età di 84 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Franca e le figlie Monica, Stefania e Ilaria. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant'Ignazio a Cagliari.

Una famiglia nel pallone

Figlio di Mario Orrù, creatore di un'azienda familiare nel settore dell'edilizia, con i fratelli Ninnino, Efisio e Nello fondò l'Atletico e poi corse in aiuto del Cagliari Calcio, nel momento più delicato e difficile del club rossoblù. I fratelli Orrù entrarono in una cordata che rilevò il Cagliari dal presidente Fausto Moi, a un passo dal fallimento. Poi, dopo un interregno affidato a Gigi Riva prima e Lucio Cordeddu poi, nel 1987 fu Tonino in prima persona ad acquistare la maggioranza della società, per permettere l'iscrizione al campionato di Serie C. È stato il primo presidente di Claudio Ranieri, scelto su suggerimento del ds Carmine Longo, e con lui ha centrato due promozioni e una salvezza leggendaria in A. Nell'estate del 1991, Tonino lasciò la presidenza al fratello Ninnino, che un anno dopo avrebbe ceduto la società a Massimo Cellino.

Il ricordo del Cagliari

Il Cagliari Calcio da ieri ha esposto il lutto nella sua foto profilo dei canali social. Il club rossoblù ha voluto ricordare così Tonino Orrù: “Una cavalcata entusiasmante, un Presidente rimasto per sempre nei cuori dei tifosi. Sardo, cagliaritano: uno di noi. Ci ha lasciati Tonino Orrù, tra gli artefici della rinascita del Cagliari: con mister Ranieri in panchina seppe realizzare il doppio salto dalla C alla A e una clamorosa salvezza nella massima serie”. E ancora: “Umiltà, competenza, passione e lungimiranza gli ingredienti che hanno caratterizzato la sua avventura in rossoblù. L'arrivo in Sardegna di giocatori eccezionali, la guida sportiva affidata al compianto Carmine Longo, con cui potrà ora riabbracciarsi. Il popolo cagliaritano, il Presidente Giulini e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia e ai suoi cari, ricordandolo con affetto e profonda stima, professionale e soprattutto umana. Ciao, Presidente”. Anche il numero uno del club, Tommaso Giulini, ha voluto salutare con un tweet : “La storia del Cagliari scritta con competenza, pragmatismo, passione e stile. Ci mancherà, Presidente”, con una foto scattata il 2 giugno 2017, giorno della partita d'addio al Sant'Elia.