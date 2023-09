Cagliari piange Giorgia e Simone 

Due cerimonie funebri, lo stesso dolore, la stessa sensazione di vuoto. Incolmabile, davanti alle due bare bianche. A Cagliari l’abbraccio a due delle vittime della tragedia della strada all’alba di domenica, in viale Marconi. Nella chiesa di Sant’Elia tutto il quartiere, e non solo, si è stretto alla famiglia di Giorgia Banchero, 24 anni. L’appello di padre Stefano ai giovani: «Proteggetevi a vicenda». «Vivrai sempre nel nostro cuore», si legge nelle magliette che in tanti indossano al cimitero di San Michele per accompagnare Simone Picci, 19 anni.

