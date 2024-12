Cagliari, perdere così fa malissimo 

Venezia 2

Cagliari 1

Venezia ( 3-4-2-1) : Stanković; Altare, Idzes, Šverko; Zampano (46' st Bjarkason), Andersen (25' st Črnigoj), Nicolussi Caviglia, Busio (45' st Schingtienne); Oristanio (39' st Yeboah), Ellertsson; Pohjanpalo (39' st Gytkjær). In panchina Joronen, Grandi, Haps, Candela, F. Carboni, El Haddad, Doumbia. All. Di Francesco.

Cagliari (4-3-2-1) : Sherri; Zappa, Mina (27' st Wieteska), Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola (8' st Lapadula); Zortea (20' st Marin), Gaetano (20' st Felici); Piccoli (27' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Scuffet, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Azzi, Kingstone. All. Nicola.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel pt 39' Zampano, nel st 22' Šverko, 31' Pavoletti.

Note: ammoniti Wieteska, Pavoletti, Idzes. Angoli 4-6. Rec. 1'-5'. Spettatori 9.713 (161 ospiti).

Venezia . Tracollo a Sant’Elena. Attacchi, fai la partita, ma segnano gli altri. Disperati, alla canna del gas ma forse con più fame. Il Cagliari torna da Venezia senza punti e con una classifica che si accorcia in basso, un po’ meno in alto, dove hanno perso tutte e allora questa bastonata fa più male. Nicola sceglie Gaetano dal primo minuto. Quattro dietro, Piccoli davanti a tutti. Il Cagliari parte bene, fa la partita e il Venezia è bloccato, ha paura e si vede. Ma i rossoblù non sono pericolosi fino al 20’, squillo di Gaetano – girata – ma palla a lato. Adopo e Deiola sono dovunque, Gaetano è ispirato. Al 30’ Cagliari travolgente, da Augello a Zortea, che viene anticipato. Due minuti e il Cagliari va vicino al gol: punizione di Augello, testa di Mina da un metro e palla sul volto di Stankovic, poi Zortea fallisce il tap in. Un’indecisione di Sherri in uscita al 33’ costringe Luperto a gettarla via in corner, cinque minuti dopo la svolta: Oristanio scappa a sinistra, dalla linea di fondo il rasoterra in area è per Zampano che segna al “sette”. Augello non chiude al centro, Zappa e Mina si fanno battere in corsa: 1-0. Il Cagliari reagisce, al 42’ palla a Gaetano che da venti metri spara alto. Al 44’ Zortea ci prova da fuori area, il rasoterra è controllato da Stankovic.

La ripresa

Nicola conferma tutti, poi leva Deiola per Lapadula al 7’. Il Venezia comincia bene, andrebbe anche in gol al 16’ ma Pohjanpalo – per fortuna – è in fuorigioco. Al 15’ si rivede il Cagliari: cross da destra di Zortea, incornata di Gaetano, palla alta di poco.

Fuori Gaetano e Zortea, dentro Felici e Marin. Al 22’ l’incredibile gol del Venezia, con Sverko che sfrutta un mancato anticipo della difesa, ne semina almeno tre, entra in area e cadendo batte anche Sherri, una sbandata inconcepibile. Mina non ce la fa, spazio a Wieteska, c’è anche Pavoletti per Piccoli (26’). E il Cagliari la riapre proprio con Pavoletti, implacabile sotto porta: cross di Augello, il bomber la butta dentro (31’).

L’assalto finale si compie in una bolgia, fra gelo, pioggia e scontri proibiti in campo. Zappa sfiora il gol da trenta metri, ma è un un altro miracolo di Stankovic, che nell’azione successiva la toglie dai piedi di Pavoletti. Il Venezia vacilla, Felici e Lapadula hanno la palla giusta ma è la serata sbagliata, sul veloce esterno ancora una paratissima di Stankovic. Si chiude – malissimo - al 95’.

