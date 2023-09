Cagliari, perdere così fa male  

Bologna 2

Cagliari 1

Bologna ( 4-2-3-1 ): Skorupski; Posch (38' st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer (38' st El Azzouzi), Moro (21' st Urbanski); Ndoye (21' st Orsolini), Ferguson, Karlsson (41' st Fabbian); Zirkzee. In panchina Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Calafiori, Corazza. All. Motta.

Cagliari ( 4-4-2 ): Radunovic; Zappa (21' st Deiola), Dossena, Wieteska, Augello (25' st Azzi); Nandez (1' st Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (21' st Oristanio); Petagna (1' st Shomurodov), Luvumbo. In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Obert, Viola, Prati. All. Ranieri.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel pt 22' Luvumbo; nel st 14' Zirkzee, 44' Fabbian.

Note : ammoniti Ferguson, Sulemana, Makoumbou. Al 30' st Orsolini sbaglia un calcio di rigore. Angoli 5-2 per il Bologna. Recupero 2' e 8'.

Inviato

Bologna . Il Bologna non è l’Inter, ma il Cagliari è ancora quello contraddittorio di sei giorni fa alla Domus. Anche se di mezzo, stavolta, ci si mette pure la sfortuna con la papera di Radunovic che consente a Fabbian di segnare il gol della vittoria all’89’. Spietata Serie A, mette subito a nudo i limiti della squadra isolana che al Dall’Ara sembra poter reggere l’urto, rischia grosso ma tiene botta, addirittura spaventa l’avversario. Arriva, però, la seconda sconfitta di fila, la più dolorosa per come è maturata, oltre che per l’importanza della posta in palio in un potenziale scontro diretto. Il gol di Luvumbo già al 22’ è un’illusione, l’uno-due di Zirkzee in avvio di ripresa e Fabian al fotofinish una sentenza senza appello che rimette in discussione le certezze dopo la “libecciata” nerazzurra. La sosta arriva giusto a pennello.

Il lampo di Zito

Chi ha tempo non perda tempo e Ranieri schiera dal primo minuto sia Petagna che Wieteska. Rossoblú in campo con il 4-4-2 e al via con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Wieteska e Augello in difesa, Nandez, Makoumbou, Sulemana e Jankto a centrocampo, la coppia Luvumbo-Petagna in attacco. Thiago Motta sceglie a sua volta Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer, Moro, Ndoye, Ferguson, Karlsson e Zirkzee schierandoli attraverso il 4-2-3-1. Avvio aggressivo dei padroni di casa, quasi nascondono il pallone al Cagliari che nel primo quarto d’ora non supera una-volta-una la metà campo. Brividi sulla sventola di Karlsson che scheggia l’incrocio dei pali, poi il tentativo di Zirkzee. All’improvviso, però, la partita gira. La svolta con il lancio chirurgico di Wieteska per Luvumbo che sfugge alla marcatura di Beukema, punta Skorupski e lo fulmina. È il minuto 22 e il Cagliari, oltre al vantaggio, trova coraggio e campo. È sempre il Bologna, però, a forzare ed è superlativo Radunovic, prima sul tiro di Karlsson poi su quello di Zirkzee.

Il ribaltone bolognese

Restano negli spogliatoi Petagna e Nandez, subito dentro nella ripresa Shomurodov e Di Pardo. Il Bologna continua ad accelerare e al 14’ sfonda il muro isolano da sinistra: l’assist di Kristiansen per Zirkzee che batte in diagonale Radunovic sul suo palo e pareggia. Ranieri corre ai ripari sostituendo Jankto e Zappa con Deiola e Oristanio. Contemporaneamente, entrano Orsolini e Urbanski. In campo poi Azzi nel Cagliari, De Silvestri, El Azzouzi e Fabbian nel Bologna. E proprio uno dei nuovi entrati, Orsolini, sbaglia il rigore (traversa piena) concesso da Orsato per il tocco di mano di Di Pardo. Ruggito d’orgoglio di Luvumbo che prima manda al tiro Sulemana (palla alle stelle) poi cerca lui la porta (ma trova i pugni del portiere). E al 44’ si consuma il patatrac: sicuro Radunovic sul tiro dì Kristiansen, sin troppo, visto che la palla gli scivola incredibilmente dalle mani, Fabbian è lì e insacca indisturbato. Il Bologna avrebbe meritato comunque la vittoria, ma così fa male.

RIPRODUZIONE RISERVATA