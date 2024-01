Sicuramente non sarà per la fine di febbraio, né per quella di giugno. Il puzzle dei cantieri aperti a Cagliari, in testa il nuovo fronte mare di via Roma e i lavori per la metropolitana leggera, ha bisogno ancora di tempo per essere completato. Nel primo caso, l’amministrazione comunale conta di finire l’opera a luglio, mentre Arst ne avrà almeno per tutto l’anno. Intanto, si avviano alla conclusione i lavori in via Dante, piazza Matteotti e viale Trieste.

