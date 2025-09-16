Cagliari, per Caprile è come un derby 

A Bari ha lasciato un pezzo di cuore e un fiume di lacrime. La finale playoff persa al 94’ col Cagliari lo ha segnato. «Ringrazio Pavoletti e tutti i ragazzi che c’erano quella sera per non avere mai tirato fuori l’argomento da quando sono arrivato. La ferita è ancora aperta, fatico persino a parlarne». Elia Caprile è arrivato comunque in Serie A, prima con la maglia dell’Empoli, per sei mesi con quella del Napoli, ora con la rossoblù e, finalmente, quel numero uno sulle spalle che non aveva mai avuto da quando para da professionista. «Sarò per sempre un tifoso del Bari». Anche per questo, la gara di venerdì sera allo “Stadio Via del Mare” di Lecce sarà quasi un derby per lui. Ha già affrontato due volte i giallorossi da quando ha lasciato il capoluogo pugliese, il bilancio è di una sconfitta e di una vittoria. Nella terza che verrà sono salite l’asticella e le aspettative. Dopo gli interventi al limite del miracoloso col Parma, ha i riflettori puntati addosso, compresi quelli del Milan (per il dopo Maignan) e del ct della Nazionale Gattuso (anche se la concorrenza tra in pali in azzurro continua a essere tanta).

Come un gol

Sant’Elia Caprile. La doppia respinta su Pellegrino e Cutrone dopo soli otto minuti ha cambiato - probabilmente - la storia di Cagliari-Parma e valeva quanto il gol segnato poi dal compagno Mina. Oltre alle doti tecniche, fisiche e atletiche, il portierone veronese (di origini napoletane) ha dimostrato una reattività pazzesca mettendo subito a reddito, dunque, gli 8 milioni spesi a giugno dal presidente Giulini per riscattarlo. Se fosse finito realmente sul mercato, non sarebbe bastato probabilmente il doppio per averlo. La verità è che né la società né lui avevano intenzione di chiuderla qui. Avevano (hanno) ancora bisogno l’uno dell’altro per crescere. Se ne riparlerà eventualmente tra un anno (col Milan sempre in prima fila, ma non solo).

Il miglior nemico

Una sola stagione ma intensa a Bari, ed eterna. «Basti pensare che i miei familiari vanno ancora a vedere le partite al San Nicola per capire quanto ci sono entrate dentro quella squadra e la città», aveva rivelato in un’intervista. E per chi ha nel cuore i “galletti”, il Lecce è la squadra da battere. Sempre, comunque. La prima volta che lo ha affrontato con l’Empoli ci ha sbattuto sopra, si è preso la rivincita lo scorso campionato col Cagliari alla Domus battendolo 4-1. Ma giocare questa partita in Puglia avrà tutto un altro sapore, anche perché sugli spalti ci saranno molti amici baresi a tifarlo. La gara più attesa. Come se non bastasse, mette in palio punti pesanti per la salvezza e rappresenta il primo vero banco di prova in trasferta per il Cagliari di Pisacane dopo il successo interno sul Parma. Insomma, non sarà una serata come tutte le altre. Non lo sarà nemmeno per Esposito e Folorunsho, ex Bari e in campo anche loro, tra l’altro, nella finale playoff del 2023. E anche loro hanno un motivo in più, venerdì sera, per battere il Lecce a Lecce.

