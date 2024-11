Cagliari, Pavoletti guida la riscossa Scalpitano anche Kingstone e Jankto 

Gli ultimi quindici minuti contro il Milan e tutti i quarantacinque del primo tempo nell’amichevole dell’altro ieri con il Cus, con tanto di gol dopo soli sette giri di lancette dal via. Sta tornando il miglior Pavoletti, giusto in tempo per la partita alla quale - forse - il capitano del Cagliari tiene di più, quella con il Genoa a Marassi, dove è stato grande protagonista in passato, proprio con la maglia del Grifone. Vuole recuperare il tempo perduto per l’infortunio. E non è l’unico tra i rossoblù, evidentemente. Kingstone si è preso addirittura la scena a “Sa Duchessa” con una doppietta, un assist e tanti altri spunti interessanti partendo da sinistra. Ha ritrovato intanto il sorriso Jankto, in campo nella ripresa, in attesa di raggiungere una condizione atletica quanto meno accettabile. E scalpita Wieteska, che spera pure lui di essersi lasciato una volta per tutte alle spalle i problemi fisici. Già ha rotto il ghiaccio nell’ultima gara di campionato, spera ora di ritagliarsi un po’ più di spazio.

Il capitano è tornato

A segnare il passo per la riscossa è chiaramente il capitano, che non è ancora al top della forma, ma inizia ad avere un’autonomia importante per poter incidere. Magari non dall’inizio, ma per buona parte del secondo tempo, sì. Tradito dal piede destro dopo l’ultima partita di Coppa Italia, è pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco e la squadra in generale in un momento cruciale per la stagione del Cagliari che cerca continuità e la sterzata per provare ad alzare l’asticella in classifica. Pavoletti insegue il primo gol stagionale (quello alla Carrarese è stato poi assegnato a Piccoli), che sarebbe, tra l’altro, anche il cinquantesimo in rossoblù. E quale scenario ideale, tra otto giorni alla ripresa del campionato. Nel Genoa ha giocato dal 2015 al 2017 segnando in tutto 25 reti, lasciando ricordi indelebili (per quanto venga fischiato ogni volta che si presenta al Ferraris da avversario). La sosta per le nazionali gli ha indubbiamente permesso di mettere nelle gambe allenamenti preziosi.

In rampa di rilancio

Sta bene già da qualche settimana ormai e aspetta solo la sua chance Kingstone per il quale Nicola sembra aver trovato la collocazione giusta nel 4-2-3-1, largo a sinistra. Nel test con il Cus lo zambiano è apparso particolarmente ispirato. Impegnato anche nel proteggere il territorio in fase di non possesso, non solo, dunque, nell’affondare il colpo con la palla al piede (o di testa, come nel primo dei due gol). Nello stesso ruolo ci ha poi provato Jankto, nella seconda parte della gara. Al ceco - che non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, sinora - mancano inevitabilmente i tempi, oltre agli automatismi. Già il ritorno in campo, anche se solo in un’amichevole, è un passaggio importante che lui stesso ha voluto celebrare su Instagram con tre foto e un cuoricino. L’anno scorso fu proprio lui a segnare la rete della svolta a Empoli, magari il destino potrebbe riservare un riscatto altrettanto dolce, per lui e, di conseguenza, per il Cagliari.

