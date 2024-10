Cagliari, Pavoletti e Lapadula ai box 

Nuova tappa di avvicinamento alla partitissima di Torino con la Juventus al “Crai Sport Center” di Assemini dove si respira un’atmosfera decisamente più frizzante rispetto a una settimana fa. Smaltite le fatiche di Parma, il Cagliari ha rialzato il ritmo negli allenamenti sperimentando anche alcune soluzioni tattiche in vista della seconda trasferta consecutiva.

Il punto

Quella di domenica con i bianconeri di Thiago Motta sarà la prima partita all’ora di pranzo (il fischio d’inizio alle 12.30) per il Cagliari che, dopo il blitz del Tardini, ha chiuso anche il maxi ritiro. Nicola avrà più che mai l’imbarazzo della scelta, considerate anche le prestazioni contro il Parma di chi sembrava essere finito addirittura ai margini. Hanno continuato a svolgere ancora ieri un lavoro differenziato Pavoletti, Lapadula, Jankto e Wieteska. Sperano in un recupero in extremis il capitano e l’italo-peruviano, tempi un po’ più lunghi, invece, per il ceco e per il polacco.

Pienamente recuperato, invece, Prati, che si trascinava un dolore alla caviglia destra da Lecce e ha già rotto il ghiaccio a Parma, almeno in panchina. Allarme rientrato anche per Mina che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo.

