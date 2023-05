Cagliari-Parma sa di finale anticipata 

L’atmosfera e le emozioni vissute l’altra sera alla Domus valgono certe pene che hanno segnato la prima parte della stagione. Persino i brividi nei minuti finali hanno reso la partita col Venezia speciale e dato un senso alla qualificazione alla semifinale contro il Parma, che sa tanto di finale anticipata. Tra il Cagliari visto nelle ultime giornate di campionato e quello che ha rotto il ghiaccio di prepotenza nei playoff non c’è differenza. Spazzato subito via, dunque, il timore che ci potesse essere un contraccolpo psicologico dopo il lungo inseguimento. C’è molta più pressione in effetti, ma il gioco e gli interpreti sempre quelli sono, in fondo. Non a caso, la formazione di Ranieri vince ininterrottamente da cinque gare e si presenta al doppio confronto con i crociati nelle condizioni migliori possibili, sia sotto l’aspetto psicologico che tecnico-tattico. Domani sera il primo round nell’Isola, sabato al Tardini, sempre alle 20.30, il ritorno. Non sono previsti supplementari in questo caso e i rossoblù dovranno vincere almeno una delle due gare per ovviare allo svantaggio maturato negli scontri diretti durante la regular season. Un handicap relativo. Questa squadra sembra nata per vincere, a prescindere.

Tutti per uno

Nel segno di Lapadula, oggi più che mai. Ma dietro l’italo-peruviano (grande trascinatore, oltre a essere il grande finalizzatore) c’è una struttura solida e collaudata che mette tutti a proprio agio. Impressionante la facilità con la quale il Cagliari ha sfondato il muro arancioneroverde quando ha deciso di accelerare. Encomiabile lo spirito di sacrificio dei giocatori più estrosi come Mancosu e Makoumbou. Invidiabile poi l’autorevolezza con la quale il reparto arretrato ha gestito, soprattutto nella ripresa, la reazione del Venezia che oltre al gol di Pierini (nato più che altro da uno strappo di Ellertsson sulla fascia che ha sorpreso sia Nandez che Zappa) non ha creato chissà quali pericoli alla porta di Radunovic.

Fattore Domus

Cuore e testa. La rabbia scolpita negli sguardi dei più giovani all’ingresso in campo e la gioia incontenibile dei più esperti al triplice fischio danno proprio l’idea dello stato d’animo dello spogliatoio in questo momento. La Serie A non è un obiettivo, è una missione. I rossoblù vivono e giocano per questo. E c’è una tale consapevolezza nei propri mezzi che il nome dell’avversario è quasi un dettaglio. Non lo è evidentemente il Parma, a detta di tutti la vera favorita di questi playoff. Lo stesso Cagliari lo ha capito sulla propria pelle giusto un mese fa, al di là del fallo di mano “fantasma” di Azzi e delle occasioni create nel primo tempo e non sfruttate a dovere. Sarà tutto un altro confronto, non solo perché si svilupperà in due gare. I rossoblù dovranno chiaramente sfruttare al massimo il fattore Domus (dove non perdono da otto mesi, sfatato persino il tabù Venezia, l’ultima a sbancare il 1° ottobre) e già la gara di domani sera può dare un’impronta. I novanta minuti col Venezia sono relativi, ogni partita fa storia a sé nei playoff. Potrebbero cambiare anche molti dei protagonisti, col capitano Pavoletti in rampa di lancio. Nel frattempo, dall’altra parte del tabellone si sfideranno Bari e Südtirol per l’altro posto nella finalissima. Ma la sensazione è che la terza squadra promossa dopo Frosinone e Genoa nascerà proprio tra il match di domani alla Domus e quello di sabato alla Tardini. Il futuro è adesso.