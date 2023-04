Cagliari, pari d’oro o un’occasione persa? 

Cagliari 0

Frosinone 0

Cagliari (4-3-2-1) : Radunovic; Zappa (34' st Di Pardo), Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella (34' st Deiola); Mancosu (31' pt Prelec), Falco (24' st Luvumbo); Lapadula. In panchina Aresti, Goldaniga, Altare, Kourfalidis, Rog, Viola, Millico, Pavoletti. Allenatore Ranieri.

Frosinone (4-3-3) : Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono; Rohden, Mazzitelli (18' st Koné), Boloca; Insigne (18' st Baez), Moro (18' st Borrelli), Caso (30' st Bidaoui). In panchina Loria, Kujabi, Gelli, Garritano, Kalaj, Selvini, Cotali, Monterisi. Allenatore Grosso.

Arbitro : Volpi di Arezzo.

Note : ammoniti Lucioni, Mazzitelli, Rohden, Caso, Nandez. Spettatori 16.132 (tutto esaurito nei settori ordinari), incasso 231.631 euro. Angoli 7-3 per il Cagliari. Recupero 1' e 11'.

Il Cagliari ha le spalle larghe, prova ad aggirare l’ostacolo e andare oltre le avversità, ma il Frosinone non molla la presa, concede giusto le briciole alla Unipol Domus, e la soddisfazione per aver tenuto testa alla capolista fa il paio con il grande rimpianto. Un pareggio agrodolce, insomma, il terzo consecutivo per la squadra di Ranieri che è imbattuta da dieci partite ormai ma perde una chance importante per andare a -2 dal quarto posto, distante ora quattro lunghezze. Gara tosta ed effervescente allo stesso tempo, tutto sommato equilibrata, avara di gol ma non di emozioni. Bravi i rossoblù a non farsi condizionare dagli sbalzi d’umore del match, troppo precipitosi, imprecisi o distratti, però, sotto porta. Creano abbastanza, sprecano altrettanto e alla fine si devono accontentare anche stavolta dello 0-0. Avanti adagio, comunque avanti. E lo scontro diretto di sabato a Parma già toglie il sonno.

Primo tempo

Sorpresa tra gli undici rossoblù titolari, con Falco al posto di Prelec. A destra torna Zappa. Al via quindi Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Nandez e Lella ai fianchi del regista Makoumbou, Mancosu e Falco alle spalle del capocannoniere Lapadula. Modulo di riferimento, quindi, il 4-3-2-1. Schierato attraverso il 4-3-3, invece, il Frosinone e inizialmente in campo con Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono, Rohden, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Moro e Caso. Out il bomber Mulattieri. Parte decisamente meglio il Cagliari. Il primo tentativo è di Lella, all’angolino basso, a conclusione dell’azione che lui stesso aveva avviato recuperando palla. Ci prova poi Falco, che si accentra e calcia dal limite dell’area (alto). Gli ospiti si sbloccano con un diagonale rasoterra di Caso: Radunovic c’è. A seguire il tiro a scendere di Nandez, sopra la traversa. Alla mezz’ora l’infortunio di Mancosu costringe Ranieri alla sostituzione: con Prelec si torna al 4-3-1-2. Fase di assestamento, ne approfitta Caso che sguazza tra le maglie rossoblù ma calcia addosso al portiere.

Ripresa

Brividi sul tiro-cross di Azzi che, complice il vento, per poco non sorprende il portiere mentre un passaggio di Makoumbou per Lapadula si trasforma in un palo. E da qui scaturisce un rigore concesso e poi tolto dal Var per un presunto fallo su Lapadula. Nel mezzo, l’occasione divorata da Caso, a seguire il doppio tentativo di Insigne. La prima scossa dalle panchine è di Grosso che fa entrare in un colpo solo Kone, Baez e Borrelli. Luvumbo per Falco la risposta di Ranieri. Il match si accende nel maxi recupero. Turati si supera sul colpo di testa velenoso di Nandez, dall’altra parte Dossena rimedia a una rimessa sbagliata di Radunovic, che si fa perdonare, però, in tempo reale sbattendo la porta in faccia a Rodhen. Sia il portiere che il difensore chiudono il match con un turbante dopo aver battuto fortuitamente la testa nel tentativo di anticipare Borrelli. Nel Frosinone c’è anche Bidaoui. Di Pardo e Deiola, invece, le ultime due carte giocate da Ranieri. Alla fine un punto (di vista).

