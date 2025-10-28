Cagliari, ora tutti sul carro di Obert 

Tutti sul carro di Obert. Il giocatore slovacco si è preso finalmente la scena e gli applausi anche dei più distratti, oltre al Cagliari. Ma in fondo lui c’è sempre stato. Ha dimostrato da subito di avere un altro passo e un’altra testa rispetto ai coetanei, sin da quando nel 2022 ha giocato la seconda partita in Serie A da titolare a Bergamo contro l’Atalanta marcando e annullando Malinovskyi (che in quel periodo sembrava imprendibile). La verità è che in questi cinque anni, pur racimolando 95 presenze e il rispetto dei compagni e della società, non ha avuto lo stesso trattamento dei colleghi difensori da parte degli allenatori. Ha sempre pagato eccessivamente gli errori della crescita, a volte ha dovuto aspettare anche mesi per avere una seconda chance mentre gli altri sbagliavano allo stesso modo e già la gara successiva erano in campo. È rimasto così in un limbo indecifrabile agli occhi dell’ambiente. Ora che la fiducia è incondizionata e la sua collocazione in campo definita, però, è tutta un’altra storia e insieme al talento stanno emergendo la personalità e la maturità nella stagione della svolta. Anche in Nazionale ormai è un punto fermo. Non è più l’eterna promessa ex Primavera. Per tutti è solo Adam Obert, un cardine della retroguardia.

Prova di forza

Domenica scorsa a Verona un’altra prova di forza e carattere per il 23enne difensore rossoblù che, senza Mina e Luperto, si è caricato il reparto sulle spalle mantenendo la calma e la giusta lucidità nella fase più complicata della gara, dando l’esempio, gli input, e prendendosi spesso in carico a le situazioni più rognose. Di fatto, poi, ha dato il la alla rimonta con quel lancio chirurgico per Idrissi da cui è nato, appunto, il gol del 2-1. Sinistro fatato, chirurgico. E nella gestione del finale, è stato prezioso in entrambe le fasi della manovra dando ormai l’idea di un giocatore completo, formato e sempre più incisivo.

Profeta in patria

Anche con la Slovacchia ha raggiunto un livello importante. Proprio nell’ultimo slot internazionale, contro il Lussemburgo, ha segnato il primo gol in Nazionale sbloccando una partita, tra l’altro, fondamentale nella corsa alle qualificazioni ai prossimi Mondiali. E anche in patria, ora, Obert non è più considerato l’ex bambino prodigio che gioca in Italia, ma un titolare.

Il futuro adesso

Il 33 sulle spalle, il futuro davanti. Spalancato. Domani alla Unipol Domus un altro banco di prova per lui e per il Cagliari dopo il pareggio ottenuto in extremis al Bentegodi e un periodo di assestamento. Sempre in campo e sempre titolare, sinora, l’unico tra i difensori. Braccetto nella difesa a tre, terzino in quella a quattro. Magari nel primo caso si sente più a suo agio, in ogni caso ha ormai trovato una dimensione tattica definitiva nella quale si sta perfezionando ed evolvendo. Oggi è uno dei rossoblú più affidabili, o in fondo lo è sempre stato. E allora venghino signori venghino. Nel carro di Obert c’è posto per tutti.

