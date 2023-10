Cagliari, ora serve il vero Jankto 

Il suo nome era finito nella lista della spesa già nel primo summit post promozione tra presidente, direttore sportivo e allenatore. Su espressa indicazione di Ranieri, che lo aveva avuto (e apprezzato) ai tempi della Sampdoria e sapeva bene quindi che non poteva essere certo quello visto le scorse due stagioni, tra Getafe e Sparta Praga. Lo stesso Jankto si è aggrappato al tecnico di Testaccio per lasciarsi alle spalle un periodo della vita complicato, non solo per questioni calcistiche.

Un gol liberatorio

Quando si è prospettata per lui la possibilità di tornare in Italia non ci ha pensato un solo istante. Il Cagliari poteva e doveva essere la sua grande occasione per rilanciarsi. Ne è convinto ancora oggi, il centrocampista ceco, che - complice qualche acciacco di troppo - ha rallentato la preparazione in estate e faticato più del dovuto a mettersi in moto. Sta pian piano ritrovando una condizione atletica quanto meno accettabile. Nell’amichevole di giovedì scorso a Carbonia era uno dei più propositivi e apprezzabili al di là del gol (che fa pure quello autostima in un momento cruciale come questo). Curiosamente, si è messo in mostra nel ruolo di mezzala e non di esterno, come ha sempre giocato nelle prime tre giornate di campionato.

Mezzala, perché no

A Bologna l’ultima sgasata. È rimasto a guardare nelle cinque partite successive, tra infortuni e scelte tecniche. E la sosta - probabilmente - lo ha aiutato a trovare stabilità anche dal punto di vista fisico. Si è allenato regolarmente in questa settimana e mezzo ed è salito anche a livello di intensità. Non a caso, contro il Carbonia è sembrato più in palla di molti compagni e più incisivo, al netto del ritmo del match e del valore dell’avversario. Ha giocato per l’occasione interno di centrocampo. Più una necessità viste le tante assenze o una soluzione mirata per dare più fluidità alla manovra offensiva e trovare soluzioni alternative? Potrebbe essere lui, insomma, la grande novità nell’undici anti-Salernitana, magari proprio con il vestito della mezzala sinistra che ha indossato spesso e volentieri in passato, anche con lo stesso Ranieri alla Samp.

Il momento giusto

Gamba, tecnica, testa. A prescindere dal ruolo, Jankto può diventare il valore aggiunto di un Cagliari ancora in fase di assestamento e ancora alla ricerca di un leader per reparto. A 27 anni è nel pieno della maturità calcistica. Conosce molto bene poi le dinamiche della Serie A, avendola giocata in lungo e in largo con le maglie di Udinese e Sampdoria dopo l’approccio tra i cadetti nel 2015 con l’Ascoli (in quella squadra c’erano, tra gli altri, Di Marco, Orsolini e Petagna). Ranieri ci ha puntato forte in estate e aspetta solo il momento giusto per rimetterlo in circolo e non toglierlo più. Quel momento sembra essere finalmente arrivato.

RIPRODUZIONE RISERVATA