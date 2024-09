«Cagliari, ora prova a essere più cinico» 

«Il Cagliari deve essere più cattivo e cinico, perché per le occasioni che ha creato in queste partite ritengo che abbia finalizzato troppo poco». Il doppio ex di Cagliari-Napoli Massimo Rastelli chiama i gol per i rossoblù, che hanno iniziato il campionato con appena una rete in tre giornate, quella di Piccoli al Como. L’allenatore, sulla panchina isolana dal 2015 al 2017 con una promozione (vincendo la Serie B) e il miglior piazzamento in A dell’era Giulini (11° posto con 47 punti), a Napoli ha giocato nella sua carriera da calciatore, nel 2001-2002 in B. Ora guarda con attenzione alla partita di domani e lancia un altro ex: Gaetano.

Rastelli, che valore dà a questo Cagliari-Napoli?

«In questo avvio di stagione si tratta sempre di partite che possono regalare sorprese. Siamo all’inizio, le squadre non sono ancora a pieno regime e si arriva da una sosta per le nazionali. Il Napoli aveva tantissimi giocatori fuori e ha avuto meno tempo per preparare al meglio la gara, che prevedo molto aperta».

Come ha visto il Cagliari in queste prime giornate?

«L’ho visto bene, credo che meritasse più punti di quelli che ha racimolato. È una squadra compatta, aggressiva, che deve naturalmente migliorare negli ultimi sedici metri e soprattutto nella fase realizzativa».

In quali situazioni si è già vista l’impronta di Nicola?

«È stato bravo a dare subito una precisa identità, in pochissimo tempo. Il Cagliari è una squadra che cerca di andare a prendere gli avversari con la difesa molto alta, rischiando anche l’uno contro uno però tutto calcolato. Quando tutti ragionano con la stessa testa è più semplice poter andare a recuperare palla quindici-venti metri in avanti: così bastano pochi passaggi per arrivare in porta».

Il Napoli si è rilanciato dopo un esordio da incubo.

«Ho visto qualche spezzone di partita e highlights, mi sono fatto l’idea generale di una squadra che sta cercando di trovare la sua identità. Naturalmente Conte sta cercando in tutti i modi di inculcare velocemente il suo modo di fare calcio: non è semplice, perché quando cambi sistema di gioco serve fisiologicamente del tempo. In più, secondo me, il Napoli dal punto di vista mentale paga ancora la deludente stagione scorsa. Ci sono tanti giocatori rimasti dallo scudetto che hanno vissuto un’annata tormentata: basta un episodio o una giocata dell’avversario e qualche difficoltà la trovano. Conte credo che stia lavorando su questo aspetto».

Chi può essere l’uomo chiave?

«In squadre come il Cagliari la differenza la fa il comportamento di gruppo. Poi uno come Luvumbo, con la sua imprevedibilità e capacità di ribaltare l’azione andando ad attaccare gli spazi, è quello che può mettere in difficoltà la difesa del Napoli. E, naturalmente, dovesse giocare Gaetano ha le qualità per illuminare con giocate o assist».

