Cagliari, ora prenditi la salvezza 

A pensarci bene non è andata poi così male, anzi. Praticamente hanno perso tutte nel basso, eccetto il Lecce che è andato a vincere in casa di quel che resta della Salernitana. Dopo lo stop di Monza, dunque, il Cagliari si può consolare con la classifica aggiornata ieri. Resta, infatti, a +2 sulla zona retrocessione e può preparare con meno apprensione lo scontro diretto con il Verona - decisivo, manco a dirlo - in programma alla Domus subito dopo la sosta, il giorno di Pasquetta (sperando di recuperare, nel frattempo, qualche infortunato). Sconfitta indolore, dunque. La situazione dall’Udinese in giù è rimasta pressoché invariata. E fanno più rumore gli scivoloni interni dell’Empoli (di nuovo in tilt dopo l’effetto Nicola) e della stessa formazione friulana (umorale a dir poco). Consolazione magra, in ogni caso, per i rossoblù ai quali mancano comunque quei dieci-undici punti (magari potrebbero bastarne anche nove) per centrare la salvezza e hanno ora nove partite a disposizione per andare a prenderseli, di cui cinque in casa.

Le gare decisive

Alla lunga i valori reali fanno la differenza e chi ha più qualità ed è in corsa per un traguardo più prestigioso (che può essere anche “solo” la qualificazione in Conference League) la sta facendo pesare, ultimamente. Per questo gli scontri diretti assumono un’importanza vitale d’ora in poi, non solo per il Cagliari che ne dovrà giocare tre in tutto. Quello con il Verona appunto, poi ancora nell’Isola contro il Lecce e, infine, alla penultima giornata con il Sassuolo a Reggio Emilia. Vincendoli tutti e tre, la squadra di Ranieri sarebbe in carrozza e potrebbe bastargli, nel caso, conquistare poi uno o due pareggi per chiudere il cerchio, tra le altre tre gare interne con Atalanta, Juventus e Fiorentina (o in trasferta contro Inter, Genoa e Milan).

Testa all’obiettivo

C’è chi sta peggio, insomma. E chi molto peggio. Non a caso Ranieri, nel dopo gara in Brianza, si è soffermato sugli aspetti positivi della prestazione esorcizzando quasi quelli negativi e salvaguardando così l’autostima del gruppo in un momento cruciale della stagione. Non ha toccato mezzo minuto dei tre giorni di riposo previsti in agenda, si è addirittura complimentato con i suoi giocatori al triplice fischio per lo spirito mostrato. «Noi siamo fieri della nostra qualità. Siamo una squadra quadrata, una buona squadra che lotta per non retrocedere. Non dobbiamo mai perdere il focus che lotteremo e soffriremo in tutte le partite», ha tenuto a precisare con forza il tecnico di Testaccio che non considera assolutamente un passo indietro la sconfitta dell’altro ieri. «Perdere 1-0 con un calcio di punizione contro un Monza così forte non può essere un passo indietro», ha detto a muso duro. Si fida dei suoi giocatori, e viceversa. Il Cagliari, del resto, ha dimostrato di saper gestire al meglio le partite che contano, soprattutto alla Domus dove la spinta del pubblico amico si sente più che in altri stadi (come ammettono, loro malgrado, gli stessi avversari). Il Verona è già un chiodo fisso, insomma, nonostante manchino ancora due settimane, complice la sosta. Il tempo necessario per ricaricare le pile in vista del rush finale e recuperare almeno Mina, Luvumbo e Gaetano. Non proprio tre qualunque.

RIPRODUZIONE RISERVATA