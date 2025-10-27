VaiOnline
Serie A.
Cagliari, ora non ci sono più intoccabili 

Idrissi e Felici hanno stravolto la storia e le gerarchie, così Pisacane ne esce più forte 

È un punto ricco di significati e va indubbiamente oltre la classifica e la soddisfazione di averlo conquistato al 92’ quando la partita sembrava ormai persa. Quello dell’altro ieri al Bentegodi può essere davvero il punto di svolta per una squadra che rischiava - magari - di perdere di vista quei valori identitari e lo spirito di sacrificio e cooperazione che sono alla base di chi lotta per certi obiettivi e che l’hanno contraddistinta chiaramente nelle prime giornate. È il punto di Felici, Idrissi e Caprile, in primis, ma è anche il punto di Fabio Pisacane che in una gara così importante, mettendoci la faccia e in gioco persino la propria credibilità, ha mandato dei segnali forti a tutta la squadra, proprio nel giorno, tra l’altro, in cui mancavano Mina e Deiola. Non basta chiamarsi Esposito, Luperto o Adopo per giocare nel Cagliari, la maglia da titolare è una conquista quotidiana e chi non dà il cento per cento resta fuori. Anche sino al triplice fischio se necessario, come è successo ai primi due. Nessuno è intoccabile, allo stesso tempo tutti possono ritagliarsi il proprio spazio o avere una chance a prescindere dal curriculum, dal contratto e dal turnover che - in parte - può aver influito nelle scelte di domenica a Verona in vista del match di giovedì col Sassuolo, ma non è stato certo determinante. Anche per questo, è un punto che vale oro.

Un azzardo premiato

Serviva una scossa forte dopo il ko col Bologna. L’atteggiamento avuto nella seconda parte del match proprio non era andato giù a Pisacane che ha ammesso di non averci dormito la notte. «Quell’atteggiamento non ci ha rappresentato», ha detto senza mezzi termini tre giorni dopo in occasione dei premi Ussi e poi ancora in conferenza stampa dopo aver prima manifestato la propria delusione alla squadra tra le mura di Asseminello. Già covava la rivoluzione, probabilmente. Senza esclusione di colpi. E con scelte azzardate, quanto meno sorprendenti, considerato che Idrissi e Gaetano non avevano mai giocato dall’inizio e che Liteta era addirittura all’esordio assoluto in Serie A e tra i professionisti. Con un’età media nell’undici titolare di 23,4 anni e tre giocatori (Obert, oltre Idrissi e Liteta) provenienti dal settore giovanile. Così come a Udine, la Dea Bendata ci ha messo del suo. Rispetto a Udine, però, i rossoblù hanno saputo far tesoro della fortuna e delle prodezze di Caprile tirando fuori nel finale quella rabbia e quell’orgoglio che il tecnico napoletano si aspettava già due domeniche fa, a prescindere dal risultato e dagli errori individuali. E se la gara fosse durata cinque minuti in più, magari l’avrebbero addirittura vinta.

Esempi e stecche

L’esempio oggi arriva da chi non ti aspetti e la tenacia, oltre alle qualità tecniche e atletiche, mostrate da Idrissi e Felici - non solo in occasione dei gol - rappresentano indubbiamente il Cagliari di Pisacane. Il finale travolgente non cancella, tuttavia, le sofferenze iniziali, contro una squadra che due gol, sino all’altro ieri, li aveva segnati in sette partite. E chi avrebbe dovuto caricarsi il Cagliari sulle spalle - Gaetano su tutti, ma anche Prati e Folorunsho - ha faticato. Il pareggio è una buona cura per tutti e aiuta a lavorarci sopra. In attesa di nuovi segnali e, soprattutto, di nuove risposte sul campo, giovedì alla Domus contro il Sassuolo.

