Cagliari, ora l’attacco deve dare un segnale 

Da miglior difesa a terzo peggior attacco del torneo è un attimo. Oltre ad aver tolto al Cagliari l’invidiabile primato per i gol subiti (diventati nel frattempo sette) che condivideva con la Roma, la scoppola di Monza ha messo in evidenza le carenze sotto porta (appena sei reti realizzate, solo Parma e Genoa hanno fatto peggio in Serie A). Un dato in contrasto con il sontuoso sesto posto in classifica: la squadra di Pisacane è quella che ha segnato meno tra le prime quattordici. Nello specifico, il sigillo di Romano all’esordio al Tardini, i quattro consecutivi di Maldini e uno di Mendy. È bastato, ma non è abbastanza. E anche negli ultimi venti metri il tecnico rossoblù ha chiesto più attenzione ai suoi giocatori per tenere alta l’asticella. Le due occasioni non sfruttate dallo stesso Mendy e da Nzola, infatti, avrebbero potuto cambiare la storia del match in Brianza, e non solo.

Le due punte

È un Cagliari ermetico e pratico sino all’eccesso, spietato. Tutto bene, anzi benissimo, sino a quando arriva l’imbarcata, come è successo, appunto, lunedì sera. Perché nel momento in cui non è più la difesa il miglior attacco, sono proprio gli attaccanti a dover fare la differenza. Pisacane ha provato qualcosa di diverso contro il Monza con le due punte e un trequartista particolarmente offensivo alle loro spalle. Una soluzione che aveva in canna da tempo, avvalorata dalle caratteristiche dell’avversario e dalla strategia scelta per l’occasione insieme al suo staff. Guarda caso, entrambe le punte si sono ritrovate a tu per tu col portiere nella prima parte del match. È venuto meno, magari, lo sforzo suppletivo in fase di non possesso e, una volta rotto l’equilibrio, è saltato il banco. Anche se poi, lunedì allo stadio Brianteo, il problema è sembrato più mentale che tattico. E se gli sforzi di Mendy sono stati evidenti (si è battuto e sbattuto sia nel bene che nel male), la prestazione di Nzola - alla sua prima da titolare in rossoblù - resta tuttora indecifrabile.

A confronto

Curiosamente, il Bologna - prossimo avversario del Cagliari - ha segnato gli stessi sei gol (subendone, però, tre in più). Anch’esso è alla ricerca di una continuità realizzativa (peraltro, proprio sabato scorso durante il match con l’Inter ha perso l’ex Piccoli per almeno tre settimane). Tra le due squadre, tuttavia, c’è una differenza importante, al momento, sotto il profilo organizzativo, oltre agli otto punti in classifica. E gli attaccanti di Pisacane sono più pratici rispetto a quelli di Palladino.

L’albero di Natale

Dopo la disfatta di Monza, Pisacane sta cercando di ritrovare un equilibrio mentale, oltre a quello tattico. Contro i rossoblù emiliani non è escluso il ritorno al 4-3-2-1 con una sola punta, Mendy, davanti a Maldini e Adopo, con Fazzini o Deiola a completare il trio di centrocampo col regista Winks e l’altra mezzala Romano. E con Nzola pronto a subentrare. In rampa di lancio Kevin Carlos, che ha avuto un buon impatto in Brianza e spera di trovare più spazio d’ora in poi. Magari la svolta offensiva passa proprio per il bomber spagnolo, oltre al solito Maldini.

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