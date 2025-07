Cagliari, ora l’assalto a Seba Esposito 

Il meglio di sé in Serie A (29 presenze arricchite da 5 reti) lo ha dato nel Frosinone di Angelozzi, due stagioni fa, con Di Francesco in panchina e Zortea tra i compagni più affiatati. Non a caso, il nuovo direttore sportivo rossoblù lo ha preferito a Marin quando i due nomi sono stati messi sulla bilancia per chiudere il cerchio a centrocampo. A dir il vero, lui lo aveva messo nella lista della spesa da subito, una volta avuto il benestare di Pisacane che sa bene di che pasta è fatto avendolo spesso “sofferto” e quindi pesato da avversario quando giocava. Eccolo, dunque, Luca Mazzitelli, 29 anni, reduce da un’annata anonima tra Como e Sassuolo e pronto a riprendersi la scena insieme al suo ds di fiducia. Con la maglia del Cagliari, stavolta.

Il contratto

Il martedì della svolta è cominciato di buon mattino a Roma con le visite mediche presso Villa Stuart. In serata lo sbarco all’aeroporto di Elmas, quindi il trasferimento al “Crai Sport Center” di Assemini per limare gli ultimi dettagli sul contratto e poi firmarlo. Da questa mattina, dopo l’annuncio ufficiale, sarà a completa disposizione di Pisacane col quale ha già avuto un primo colloquio. Arriva dal Como in prestito, il Cagliari avrà comunque un diritto di riscatto fissato che potrà eventualmente esercitare a fine stagione.

Il ruolo

Centrocampista duttile, ha una buona tecnica e fa leva sul fisico, non solo nei contrasti più duri. Le cose migliori - nel famoso campionato a Frosinone e in carriera in generale - le ha comunque fatte nel ruolo di play. Ed è questo, del resto, il motivo principale per il quale il Cagliari lo ha puntato dopo aver deciso di lasciar andar via prima Makoumbou poi Marin. Si alternerà prevalentemente con Prati nel cuore del campo, pronto a qualsiasi evenienza tattica, però.

La carriera

Il debutto in Serie A nella Roma di Totti, De Rossi, Nainggolan e Pjanic tra gli altri. Lasciata la Capitale - dove è nato e cresciuto anche calcisticamente, proprio in giallorosso - ha indossato poi le maglie di Südtirol, Brescia, Genoa, Virtus Entella, Pisa e Monza, oltre a quelle di Frosinone, Como e Sassuolo. Un girovago del calcio che alla soglia dei trent’anni (li compirà il 15 novembre) cerca un po’ di stabilità nel pieno della sua maturità. Quella che gli può dare ora il Cagliari.

Gli altri affati

Chiuso il capitolo centrocampo (salvo colpi di scena dell’ultim’ora), il mercato del Cagliari si concentra ora sugli altri due reparti. Sempre più fitti i contatti con l’Inter per Sebastiano Esposito, profilo ideale per l’attacco rossoblù che, oltre ad alzare il livello negli ultimi trenta metri, consentirebbe a Pisacane di avere più soluzioni. Indubbiamente, formerebbe con Piccoli una coppia fresca e assai intrigante. Il Cagliari punta sul prestito con l’opzione per il riscatto tra i 7 e gli 8 milioni, l’Inter vorrebbe monetizzare subito in vista anche dell’operazione Lookman. Le parti cercano, dunque, un compromesso, magari con un leggero indennizzo iniziale. Sempre per l’attacco, resta in piedi l’ipotesi Kiliçsoy, un gol in venti partite la scorsa stagione con la maglia del Besiktas, tutt’ora proprietario del suo cartellino.

Per quanto riguarda la difesa, invece, due le piste seguite in questa fase, portano al georgiano dell’Empoli Goglichidze e al polacco del Salisburgo Piatkowski. Nel primo caso, sono considerate ancora eccessive le richieste del club toscano con il quale, tra l’altro, c’era stato l’estate scorsa il tira e molla per Nicola concluso poi con l’acquisto di Luperto. Più praticabile al momento il secondo che (non proprio un dettaglio) può interpretare anche il ruolo del terzino sinistro, altra casella da chiudere da qui alla fine del mercato.

In uscita, intanto, Wieteska e Rog, destinati - rispettivamente - al Kocaelispor in Turchia e al Rijeka in Croazia.

