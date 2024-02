Cagliari, ora la risposta sul campo 

La quiete dopo la tempesta aspettando la ripresa degli allenamenti, anticipata a oggi, e una risposta altrettanto forte sul campo dopo lo sfogo del presidente Tommaso Giulini. La sconfitta con la Lazio, la quarta consecutiva, ha lasciato il segno, non solo in classifica. «Solo quattro-cinque giocatori stanno facendo bene, gran parte della rosa sta rendendo al di sotto delle aspettative», l’accusa del patron che – dopo aver motivato e difeso quindi le scelte sul mercato – ha blindato Claudio Ranieri: «È l’unico che ci può tirar fuori da questa situazione». Lo stesso tecnico di Testaccio, finita la gara, ha avuto un lungo confronto con la squadra. «Se il problema sono io, se non riuscite più a seguirmi, sono pronto a farmi da parte», ha detto, tra le altre cose, ricevendo – manco a dirlo – la fiducia totale e incondizionata dello spogliatoio che continua a pendere dalle sue labbra, nonostante gli ultimi risultati e il penultimo posto solitario.

Il calendario

Il ko con la Lazio è stato un brutto colpo, per quanto i risultati di ieri l’abbiano in parte attutito in attesa dell’Udinese, in campo oggi in casa della Juventus e prossimo avversario del Cagliari, domenica al “Friuli”, in una sfida da brividi che vale una fetta di salvezza. Ne sono tutti consapevoli ad Asseminello dove si ritroveranno questo pomeriggio i rossoblù. Inizialmente sarebbero dovuti essere due i giorni liberi, ma il secondo è saltato per tenere alta la tensione, fare subito quadrato e triplicare gli sforzi, non solo tattici, se davvero è soprattutto una questione di testa, come ha sottolineato più volte Giulini sabato sera. Paradossalmente, le quattro sconfitte fanno più rumore della classifica, negativa e preoccupante, certo, ma ancora governabile viste le distanze e il ritmo della concorrenza. Lo stesso calendario è un’arma a doppio taglio, basta prenderlo dalla parte giusta. Gli scontri diretti diventano - chiaramente - fondamentali e il Cagliari ne avrà tre nelle prossime quattro giornate. Dopo l’Udinese e il Napoli di Mazzarri, è atteso dall’Empoli al “Castellani” per poi sfidare la nuova Salernitana di Liverani (proprio lui!) in Sardegna.

I numeri

Un mese di fuoco, insomma, nel quale la squadra Ranieri dovrà conquistare almeno sette punti (se otto, meglio ancora) per non trovarsi poi con l’acqua alla gola nel rush finale. Se è vero che al momento la quota salvezza potrebbe essere di 35 punti, ne servirebbero ancora 17 nelle restanti 14 partite (impresa non da poco considerato che ne ha conquistati, sinora, 18 in 24 con numeri devastanti). Oltre ad avere la terza peggior difesa del torneo con 45 gol subiti, ha il sesto peggior attacco con 22 realizzati e un bilancio imbarazzante in trasferta dove ha rimediato 3 pareggi, 9 sconfitte e nemmeno una vittoria. In questo caso, nessuno ha fatto peggio. E la svolta passa proprio lontano dall’Isola, a cominciare da Udine dove, oltre ai punti, ha bisogno di ritrovare rabbia e autostima.

I tifosi

La sfida con i friulani - che stanno vivendo la stessa situazione, seppur con dinamiche diverse - può fare al caso del Cagliari. Al quale, in fondo, basta una vittoria per rimettersi in carreggiata. E quale occasione migliore. Nonostante le distanze e i noti disagi nei collegamenti aerei tra la Sardegna e il resto d’Italia, è pronta l’ennesima mobilitazione da parte dei tifosi che sabato hanno sostenuto la squadra anche dopo la sconfitta con la Lazio. Un segnale forte, insieme a quelli di Ranieri nello spogliatoio e di Giulini in sala stampa. Il segnale da cui ripartire.

RIPRODUZIONE RISERVATA