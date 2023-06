Cagliari, ora la priorità è il play 

L’estate, il calciomercato e i suoi riti insostituibili sotto l’ombrellone. Come le visite mediche dei volti nuovi, propedeutici a firme e foto con la nuova maglia, e i sogni di gloria. Visite mediche come quelle sostenute ieri sera da Ibrahim Sulemana, primo acquisto del Cagliari stagione 2023-24, arrivato a passo di carica dal Verona per regalare fisicità, dinamismo e gioventù al centrocampo di Claudio Ranieri. E quelle rinviate, invece, per Raoul Bellanova, che comunque è ormai promesso sposo del Torino di Urbano Cairo e Ivan Juric.

Ecco Ibra

Un ultimo tributo al Verona, con la pubblicazione sulla sua pagina Instagram del video celebrativo della salvezza gialloblù, poi Sulemana è saltato sul primo volo che dal Ghana lo ha portato in Italia e, subito dopo, a Villa Stuart. Lì Ibrahim si è sottoposto alle visite mediche, ultimo step prima di salutare l’Hellas e mettersi addosso la maglia del Cagliari. Un’operazione-lampo, nata quasi per caso. Perché il ds Bonato era andato a parlare col Verona di Tameze ed è invece tornato a casa con il suo clone più giovane, Sulemana, 20 anni, 17 presenze (compreso lo spareggio-salvezza vinto con lo Spezia), a condizione di chiudere entro la mezzanotte del 30 giugno. Il Verona ha accettato la proposta del Cagliari, 4 milioni, senza bonus o percentuali su future rivendite, pur di inserire l’operazione nel bilancio appena chiuso e poter respirare. Accordo fatto, visite chiuse e contratto di quattro anni pronto per Sulemana, con la benedizione di Ranieri.

I rinforzi

Che però ora attende altri rinforzi. Magari un play, perché Sulemana è soprattutto un cacciatore di palloni, mentre il tecnico aspetta anche chi sappia verticalizzare e portare quei palloni puliti e dorati agli attaccanti. Ecco perché Bonato non molla la pista che porta al talentino della Spal Matteo Prati, sempre 2003, battezzato da Daniele De Rossi, e tiene sotto osservazione un altro gioiello del 2003, il “volante” del Liverpool di Montevideo Fabricio Diaz. Un centrocampo dove sono confermatissimi Makoumbou e Deiola e dove, invece, restano sotto osservazione o in bilico i vari Rog, Kourfalidis, Viola e Lella.

Nahitan

E a proposito di centrocampo, a sinistra il ceco Jankto, ora al Getafe, resta la prima scelta. Dall’altra parte, confermatissimo Nandez, al di là della querelle contratto che difficilmente riserverà sorprese. El Leon non rinnoverà l’accordo in scadenza tra dodici mesi e, allo stesso tempo, non spingerà per anticipare i tempi dei saluti, anche dopo che radio-mercato ha accostato il suo nome a quello della Juventus. Un ritorno di fiamma, anche se nel gennaio del 2022 l’affare era stato impostato saltando solo perché la proposta bianconera non era troppo affascinante e perché Nandez si fermò per un infortunio. Stavolta è più un’idea, visto che Allegri a Torino cerca un esterno destro, con l’ex Atalanta Castagne prima scelta.

Dopo sei mesi

Chi invece dovrebbe lasciare Cagliari è Nik Prelec, arrivato appena sei mesi fa. Tanto impegno, sportellate al servizio dei compagni, ma zero reti. Non il massimo per un attaccante. Ecco perché in casa rossoblù si pensa a rimandarlo da dove era arrivato, il Tirol, con la speranza di fargli ritrovare il gol perduto senza spezzare il cordone ombelicale, quindi con la formula del prestito secco.

Ciao Bellanova

Saluta invece Raoul Bellanova. Le visite mediche attese per ieri sono state rinviate all’inizio della prossima settimana, solo questioni organizzative. Il trasferimento al Torino, infatti, è ormai concluso, operazione da 8 milioni che finiscono nelle casse del Cagliari per la cessione a titolo definitivo. Per lui contratto di quattro anni col club granata, dopo il passo indietro dell’Inter con cui ha giocato nell’ultima stagione.

Portieri volanti

Con Aresti si lavora per un ultimo rinnovo del contratto scaduto a mezzanotte, mentre Ciocci partirà in prestito, magari al Pescara. Si cerca un vice Radunovic.

