Cagliari, oltre la sconfitta c’è di più 

La classifica continua a essere un soffice cuscino dove poter affondare pensieri, dolori e rimpianti. Oltre ad avere sei punti di vantaggio sulla zona rossa con dieci partite ancora da giocare, il Cagliari ha sei squadre alle spalle e, considerati anche gli scontri diretti, dovrebbe succedere davvero il finimondo - con una combinazione di risultati clamorosi - per far sì che venga risucchiato dalle sabbie mobili. Anche il fatto che non vinca dal 31 gennaio è un problema relativo, al netto di tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, nelle quali c’è sempre stata la prestazione, eccetto in quella col Lecce, l’unico vero passaggio a vuoto anche sotto il profilo mentale. L’emergenza è indubbiamente un fattore in questa fase, e prima o poi finirà. Certo se in un colpo solo mancano Mina, Deiola, Gaetano, Mazzitelli e Borrelli (oltre a Belotti e Felici), diventa complicato tenere testa al Como. Sabato i rossoblù hanno comunque dimostrato una grande maturità, a prescindere dal risultato, con organizzazione, applicazione e un’identità che va oltre le assenze. Con più di un motivo per guardare avanti con ottimismo. Due in particolare: il ritorno al gol di Esposito e la prova di Rodriguez.

In vetrina

Magari il gol è arrivato in modo rocambolesco, di testa poi, non proprio la sua specialità. Era, però, nel posto giusto al momento giusto Esposito, e su quella palla ci è arrivato quasi di prepotenza, in tuffo. È stato proprio lui, tra l’altro, a dare continuità alla cavalcata di Palestra sulla fascia con un tocco pregiato e smarcante per il talento scuola Atalanta. Da lì è nato l’1-1, che purtroppo non è bastato a evitare la sconfitta ma è stato - indubbiamente - una buona ricarica di adrenalina e autostima personale in vista del rush finale. «Non vivo per il gol», ha tenuto a precisare anche in una recente intervista. Il ruolo dell’attaccante è in continua evoluzione, del resto, e le mansioni in fase di non possesso pesano quanto l’efficacia sotto porta. E lui, da questo punto di vista, ha fatto lo step, dimostrando di avere spirito di sacrificio oltre al talento cristallino (e arcinoto). Il fatto che non segnasse da oltre tre mesi (dalla gara con la Juventus) magari un pochino lo infastidiva. Anche l’esultanza sotto la Curva Sud con le mani alle orecchie come a dire “non vi sento, urlate più forte” è stata una sorta di liberazione. «Non è bastata la gioia del gol per fare punti. Ma rimane sempre il nostro carattere che ci ha portato fin qui», ha poi scritto su Instagram. Pochi minuti dopo il gol, è stato ammonito per una simulazione alquanto discutibile. Oltre al danno, la beffa essendo diffidato. Salterà per squalifica la trasferta di Pisa, tornerà in compenso per la sfida al “suo” Napoli.

Nonostante i due gol subiti, l’altro ieri si è messo in evidenza anche un difensore, Juan Rodriguez, che ha retto il confronto con gli alfieri del Como - con tempismo e carattere - non facendo così pesare l’assenza di Mina. E spazzando via sul nascere i fantasmi che avrebbero potuto insidiarlo dopo qualche errore e cinque panchine in sei partite. Così, l’uruguaiano si è ripreso il Cagliari, con o senza Mina.

