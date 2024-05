Cagliari, Obert o Azzi al posto di Augello 

La luce in fondo al tunnel per Mancosu, qualche barlume di speranza per Viola. Il Cagliari che si avvicina alla trasferta di sabato sera (inizio ore 20.45, arbitro il milanese Sozza) deve rinunciare agli squalificati Augello e Gaetano, ma spera di ributtare nella mischia i due trequartisti.

Infermeria

Allenamento parzialmente in gruppo per il numero 5 rossoblù, che proprio a San Siro contro il Milan, in Coppa Italia, ha giocato la sua ultima partita prima del lungo stop. Ancora in personalizzato, invece, Viola, che sta cercando di superare a tempo di record il fastidio muscolare che lo ha fermato prima della trasferta di Marassi col Genoa. Per il resto, Mina continua nella sua attenta gestione dei fastidi muscolari con cui è abituato a convivere, mentre resta indisponibile Jankto, ancora out per il trauma alla caviglia rimediato prima della gara col Genoa.

Dubbi

Ranieri, come sempre, nasconde bene le sue scelte e lo farà anche oggi nella consueta conferenza dell'antivigilia. Da scegliere il sostituto di Augello, con Azzi e Obert che si giocano il posto, anche se entrambi potrebbero giocare in caso di difesa a tre. In mezzo, poi, c'è l'imbarazzo della scelta, con Makoumbou che potrebbe essere affiancato da Deiola, Sulemana o Prati. (al.m.)

